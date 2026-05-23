Нова порция разсекретени кадри: Американски изтребител стреля по обект, подобен на НЛО (ВИДЕО)

23 май 2026, 1:23 часа 866 прочитания 0 коментара
Министерството на отбраната на САЩ разсекрети поредна партида от предварително класифицирани документи за предполагаеми  наблюдения на НЛО. Според Би Би Си, по този начин служителите се опитват да осигурят „безпрецедентна прозрачност“.

Публикувана в петък, 22 май, партидата съдържа приблизително 160 файла. Сред тях са нови видеоклипове на известни наблюдения на неидентифицирани аномални явления. Експертите отбелязаха, че публикацията не предоставя „убедителни доказателства за съществуването на извънземни технологии или извънземен живот“.

„Архивираните материали представляват нерешени случаи, което означава, че правителството не може да направи окончателно заключение за естеството на наблюдаваните явления“, се добавя в изявлението на Пентагона, приложено към пакета документи.

Сред файловете е видео, вероятно заснето от американски изтребител. Изглежда, че той стреля по неизвестен обект над територията на САЩ. Посочената дата на записа е 12 февруари 2023 г. Инцидентът е станал близо до езерото Хюрън в Мичиган.

Друг документ съдържа показания от пилот на американски хеликоптер, според Washington Times. Той е казал, че миналата година е бил изпратен да разследва съобщения за „светещи топки“ близо до тестовата площадка. Когато хеликоптерът се приближил към тях, топките се издигнали до нивото на хеликоптера, след което се отделили и отлетели. Хеликоптерът бързо прекратил преследването, тъй като обектите се движели много по-бързо.

Припомняме, че по указание на президента на САЩ Доналд Тръмп, правителството на САЩ продължава да публикува доклади за НЛО от 8 май. Процесът на разкриване на информация продължава от края на 70-те години на миналия век. Тези доклади са част от постепенното публикуване на преди това класифицирани документи за НЛО.  Служители на Пентагона твърдят, че уебсайтът war.gov/ufo, който събира публикуваните файлове, е получил над 1 милиард посещения от стартирането си в началото на май.

Елин Димитров Редактор
