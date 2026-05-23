Кабинетът "Радев":

Въпреки постоянните обстрели по украински градове: Русия се оплака в ООН заради атаката срещу Старобелск (ВИДЕО)

23 май 2026, 0:34 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Въпреки постоянните обстрели по украински градове: Русия се оплака в ООН заради атаката срещу Старобелск (ВИДЕО)

Русия свика събрание на Съвета за сигурност на ООН след удара на Украйна по окупирания Старобилск в Луганска област. Това обяви посланикът на страната в организацията Василий Небензя. Той твърди, че трагедии като този удар щели да се случват ежедневно, ако Русия не била започнала войната срещу Украйна. Небензя отрече наличието на военни обекти близо до колежа и обвини Украйна в използването на западни оръжия и разузнаване. Генералният щаб на Украйна потвърди удара, но отрече нападение срещу цивилни.

Още: "Разговорите не дадоха резултати": Рубио обяви, че САЩ са спрели преговорите с Русия и Украйна (ВИДЕО)

"Това е преднамерен удар по граждански обект, където живеят деца, извършен през нощта, когато общежитието е било пълно. Ударът очевидно е имал за цел да донесе максимален брой жертви. Според международното военно право, това е военно престъпление. Ударът няма как да е случаен, три вълни с дронове са били насочени натам. Никой от намиращите се там не е и няма как да участва във военните действия, а наоколо няма военни обекти. Атаката показва терористичната, античовешка същност на властите в Киев, които търпят поражения на бойното поле", заяви Небензя. 

Припомняме, че по-рано през деня Владимир Путин обяви, че е дал заповед на Министерството на отбраната на Русия да представи предложения какъв отговор да бъде даден от руска страна за украинската атака от тази сутрин срещу колеж и общежитието му в окупираната от руснаците Луганска област. Според последни данни, разкрити от самия Путин, при удара са убити 6 души, 39 са ранени, 15 са в неизвестност, а разчистването на развалините продължава. Путин нарече удара "терористична атака" като заяви: "Снощи неонацисткият режим в Киев извърши терористично нападение срещу студентско общежитие. През нощта, докато студентите спяха."

Още: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск

Припомняме, че Русия буквално всяка вечер организира атаки срещу цивилни, като поразява жилщни блокове на територията на цяла Украйна. Освен това следва да се посочи, че има информация, че ударът е нанесен там, защото в общежитието са били разквартирувани руски войници - и то през Z-канали, а украинският генщаб потвърди, че затова е имало украинска въздушна атака.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Великобритания, Франция и Германия обещаха да "увеличат още повече" подкрепата за Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
военен удар война Украйна Василий Небензя украински удар Старобелск
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес