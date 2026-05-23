Русия свика събрание на Съвета за сигурност на ООН след удара на Украйна по окупирания Старобилск в Луганска област. Това обяви посланикът на страната в организацията Василий Небензя. Той твърди, че трагедии като този удар щели да се случват ежедневно, ако Русия не била започнала войната срещу Украйна. Небензя отрече наличието на военни обекти близо до колежа и обвини Украйна в използването на западни оръжия и разузнаване. Генералният щаб на Украйна потвърди удара, но отрече нападение срещу цивилни.

"Това е преднамерен удар по граждански обект, където живеят деца, извършен през нощта, когато общежитието е било пълно. Ударът очевидно е имал за цел да донесе максимален брой жертви. Според международното военно право, това е военно престъпление. Ударът няма как да е случаен, три вълни с дронове са били насочени натам. Никой от намиращите се там не е и няма как да участва във военните действия, а наоколо няма военни обекти. Атаката показва терористичната, античовешка същност на властите в Киев, които търпят поражения на бойното поле", заяви Небензя.

Russia convened a UN Security Council meeting after Ukraine’s strike on occupied Starobilsk in Luhansk Oblast. Nebenzya claimed tragedies like the strike would happen daily without Russia’s war, denied military sites near the college and accused Ukraine of using Western weapons… pic.twitter.com/JPkjxhYWsC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2026

Припомняме, че по-рано през деня Владимир Путин обяви, че е дал заповед на Министерството на отбраната на Русия да представи предложения какъв отговор да бъде даден от руска страна за украинската атака от тази сутрин срещу колеж и общежитието му в окупираната от руснаците Луганска област. Според последни данни, разкрити от самия Путин, при удара са убити 6 души, 39 са ранени, 15 са в неизвестност, а разчистването на развалините продължава. Путин нарече удара "терористична атака" като заяви: "Снощи неонацисткият режим в Киев извърши терористично нападение срещу студентско общежитие. През нощта, докато студентите спяха."

Припомняме, че Русия буквално всяка вечер организира атаки срещу цивилни, като поразява жилщни блокове на територията на цяла Украйна. Освен това следва да се посочи, че има информация, че ударът е нанесен там, защото в общежитието са били разквартирувани руски войници - и то през Z-канали, а украинският генщаб потвърди, че затова е имало украинска въздушна атака.

Earlier, Russian Z-channels leaked an order about housing troops in the professional college dormitory. After the strike, locals commented that "it wasn't random," referencing military use of civilian facilities.



