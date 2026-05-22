Голямо щастие след "Ергенът": Участничка роди първото си дете (СНИМКИ)

Сезон 5 на "Ергенът" приключи, но емоциите и спомените остават. Едни намират любовта, други приятелства, а трети сродната си душа след предаването. Животът след шоуто може и да поднесе приятни изненади, а за една от най-усмихнатите участнички във второто издание започва нов и важен етап - да бъде майка. Боряна Лекова официално сподели, че с партньора ѝ са посрещнали първото си дете.

Младата майка избра да сподели голямата новина лично със своите последователи в социалните мрежи. В Instagram профила си Боряна публикува очарователни и трогателни кадри с новороденото си бебче, които моментално събраха хиляди лайкове и стотици пожелания за здраве и семейно щастие.

Емоцията на момента беше уловена в нейните лични и откровени думи, които докоснаха сърцата на последователите ѝ:

"Тази нощ се роди нашият първи син Радослав...

Не мога да опиша с думи щастието, което изпитваме прегръщайки детето си. Вече сърцето ми е пълно!

Пожелавам на всеки да изпита това щастие!"

Сбъдната мечта

Боряна, която публиката обикна заради нейното естествено поведение и позитивно излъчване на малкия екран, днес е далеч от интригите и суетата на телевизионните формати, след като откри истинската любов в лицето на Петър Рашков.

В началото на годината тя и партньорът ѝ обявиха, че ще стават родители с професионална фотосесия, като публикуваха снимки в социалните мрежи.

През април Боряна навърши 32 години и ги отбеляза по-щастлива от всякога.

"Тази година рожденият ми ден е по-специален от всякога, защото съм на път да стана майка. Всъщност това беше желанието, което си намислях последните няколко години, преди да духна свещичките на тортата…

И ето, че вече е на път да се сбъдне. Благодарна съм. Щастлива съм. Имам всичко, за което съм мечтала", сподели тя в социалните мрежи.