Кабинетът "Радев":

Иван Ангелов от "Прогресивна България": Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг

23 май 2026, 0:41 часа 826 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Иван Ангелов от "Прогресивна България": Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг

Ще се наложи да бъде изтеглен някакъв нов дълг, но се очакват точните разчети от Министерството на финансите, каза зам.-председателят на парламента от "Прогресивна България" Иван Ангелов в "Още от деня" по БНТ. Той отново подчерта, че целта е в бюджета за догодина да бъде достигнат 3% дефицит. Ангелов обясни, че обявеното 10% съкращение в администрацията не означава масови уволнения.

"Категорично няма да има масови уволнения. Напротив, дори искам да подчертая, че е възможно да има звена, структурни звена, където да има и назначения, новоназначени както в Комисията за защита на конкуренцията, така и в Комисията за защита на потребителите. Например, където се очаква да имат много-много-много-много отговорности", каза Иван Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България".

Още: Нов дълг за стотици милиони: Правителството на Радев не се отказва да тегли заеми

Той обясни още, че от септември се очаква да бъдат обявени около една четвърт от очакваните 10% съкращенията в администрацията, а останалите да са факт през 2027 г. По думите на Ангелов, приетият днес на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията повтаря частично философията на закритата Антикорупционна комисия, но има и разлики. "Това, което искам да подчертая ясно тук и за вашите зрители е, че новото нещо е надпартийният характер при избора на членовете на комисията. Това е изключително важно и не би го определил като липса на каквато и да било промяна. Напротив, това отново е част от очакванията и възможността, която ще предоставим за оптимизация и пълноценно функциониране на въпросната комисия", каза още Ангелов.

Ангелов коментира и промените в правилника на НС и критиките на опозицията за ограничение на правата им. "Не смятам, че опозицията по какъвто и да било начин е ограничена или са ограничени правата на опозицията. Нищо в този правилник не е ново, нищо не е изненадващо. Напротив, взаимствали сме добри практики от предишни Народни събрания, включително и за събирането на подписи и за създаването на временни комисии",  каза той.

Още: Крачка назад по правилника: Хората на Радев с важно решение за законопроектите на опозицията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
заем Дълг Съкращения Иван Ангелов Прогресивна България
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес