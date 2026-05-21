Украйна прави дроновете си по-смъртоносни с балони. Удар по руската рафинерия в Сизран (ВИДЕО)

Украйна продължава с бурното си технологично развитие заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война, която продължава вече пета година. Украинската армия направи тестове с пускане на балони, от които се изстрелват дронове-камикадзе "Хорнет" - това са де факто безпилотни системи от среден клас, способни да нанасят удари на дистанция от 50 до 200 километра и обикновено с бойна глава до около 5-6 килограма взрив. С балоните обаче възможностите им се разширяват.

В направеното изпитание, балон пренесе дрон на 42 км и го пусна от 8 км височина, а безпилотният летателен апарат използва само 5% от батерията си. Така беше доказано: Методът удължава обхвата, като комбинира възможностите на балона, пускането на голяма височина и запазване на батерията на дрона. Това потенциално увеличавайки обхвата на удара 1,5 до 2 пъти над сегашните 100 до 150 км.

Ukrainian troops tested launching the Ukrainian-American Hornet kamikaze drone from a balloon. The aerostat carried the drone 42 km and released it from 8 km altitude, while the UAV used only 5% of its battery. The method extends range by combining balloon distance, high-altitude… pic.twitter.com/YUlKcaQf7e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2026

А Украйна вече масирано нанася удари в дистанция именно 100-150-200 километра, в тила на руската армия. Серия от украински удари по магистралата Мариупол - Джанкой и на територията на т.нар. Сухопътен коридор (от Крим до Ростов) вече е факт - факт са и постоянните коментари от руска страна, особено в Z-пространството, колко лошо става положението, защото тези удари поразяват основно камиони с гориво, дори с войници, както и пренасящи различни видове важно за руската армия оборудване.

Ukrainian Defense Forces are scaling up deep strikes on Russian logistics at ranges of 100–150+ km, and for some reason, the Russians aren't too thrilled about it. pic.twitter.com/pb7Qf7SRUR — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026

Иначе, по отношение на далекобойния клас дронове Украйна отново се изяви. Рано тази сутрин е имало украинска атака в Сизран - там, разбира се, има петролна рафинерия. Видеокадри от мястото на събитието показват минимум едно попадение на дрон, вероятно от клас "Лютий", на място, където има резервоари-цистерни. В официалния профил във ВКонтакте (руския еквивалент на Facebook), губернаторът на Самараска област Вячеслав Федорищев обяви въздушна тревога, както и въвеждане на план "Ковер" т.е. затваряне на летището. В Телеграм той съобщи, че заради атаката са загинали двама души. Мониторинговият канал Drone Bomber съобщи за поне 200 изстреляни украински далекобойни дрона към Русия тази нощ. Руското военно министерство съобщава за свалени 121 украински далекобойни дрона над руска територия от полунощ до сутринта, 167 за цялата нощ, а общо за последните 24 часа - 780. - Още: ПВО свещеници: С икона на Богородица срещу украинските дронове. После - ръсене на захар (СНИМКИ)

And it's another "good morning" in Russia. Following a drone visit, the Syzran oil refinery is on fire. This plant is part of Rosneft’s so-called Samara refining hub, which also includes the Kuybyshev and Novokuybyshevsk plants. This refinery has been attacked about 9 times. pic.twitter.com/iOF30wYdg7 — WarTranslated (@wartranslated) May 21, 2026