Европа никога не трябва да бъде подложена на Тръмп: Педро Алмодовар с остър коментар от Кан (ВИДЕО)

Режисьорът Педро Алмодовар заяви, че кинорежисьорите имат „морален дълг“ да се изказват срещу влошаващия се съвременен политически климат. По време на премиерата на предстоящия си филм в Кан той отговори на въпроси, свързани с негови по-ранни изказвания, в които критикува липсата на протести на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ по-рано тази година.

Режисьорът заяви пред „Гардиън“: „Не искам да съдя никого, но мисля, че артистите трябва да се изказват за ситуацията, в която живеят в съвременното общество. Това е морален дълг. Мълчанието и страхът са симптом, че нещата се влошават — сериозен знак, че демокрацията се разпада. Трябва да действаме срещу тази лудост.“

Той отбеляза, че ако хора на неговата позиция не се противопоставят на възхода на крайната десница, това ще улесни ограничаването на свободата на словото, каквото според него вече се наблюдава в САЩ и предупреди: „Европа никога не трябва да бъде подложена на Тръмп.“

Алмодовар отдавна е критик на Доналд Тръмп, като миналата година заяви, че президентът ще бъде запомнен в историята като „катастрофа“. Той също така каза: „Съединените щати в момента не са демокрация. Някои казват, че може би са несъвършена демокрация, но аз не мисля, че САЩ в момента са демокрация.“

Алмодовар присъства на кинофестивала в Кан за първия си испаноезичен филм от пет години насам – „Bitter Christmas“, който изследва моралните сенки на използването на личния живот на близки хора като вдъхновение за творчество.

Припомняме, че прес прожекцията на филма бе прекъсната поради инцидент, който доведе до евакуация. По-късно тя филмът отново беше представен от самото начало.

