Руският петрол изгаря все по-ярко: Соловьов беснее да бъдат убити Зеленски и Буданов (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Най-надеждният начин да спрем украинските (въздушни) атаки дълбоко на наша земя е да потърсим лична отговорност на хората, които произвеждат оръжия и вземат решения за тяхното използване". Това заяви най-известният руски пропагандист Владимир Соловьов – основно пропагандно оръжие на режима на руския диктатор Владимир Путин и отдавна под западни санкции за разпространение на лъжи и пропаганда в подкрепа на целите на Путин да смаже Украйна.

"Ще ви кажа следното – когато бъдат унищожени тези терористи: Зеленски, Буданов, Щилерман (Денис Щилерман е основателят на украинската оръжейна компания Fire Point, създател на ракетата "Фламинго" и далекобойните дронове FP-2), няма значение какви паспорти имат, то следващите, които искат да влязат в бизнеса, ще се замислят много сериозно. И не ми казвайте, че не може да бъде направено – да напомня опита на Америка и Израел", добави Соловьов:

"I'll put it this way: once these terrorists are eliminated — Zelensky, Budanov,… https://t.co/Xx10ZQFsN6 pic.twitter.com/HCaczAqb7O — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Думите на Соловьов дойдоха точно на седмата годишнина, откакто Зеленски встъпи в длъжност като президент на Украйна:

pic.twitter.com/04FobsGsi4 — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Огънят на кремълското пропагандно оръдие съвпадна и със завой от страна на Кремъл по отношение на американския президент Доналд Тръмп. Юрий Ушаков, един от главните съветници на Путин, коментира от Китай какво се случва с т.нар. Дух от Анкоридж. Това е словестна еквилибристика на руската дипломация, с която тя защитава позицията, че Тръмп се съгласил, че НАТО не трябва да се разширява повече на изток и това е първопричина за войната в Украйна. Навярно "Духът от Анкоридж" не съществува, съществува "Духът от Пекин". Не знам нищо за "Духът от Анкоридж" - никога не съм използвал тази фраза“, каза Ушаков. Всъщност тази фраза се появи през 2021 година, когато имаше среща на високо ниво САЩ – Китай точно в Анкоридж и на тази среща бяха разменени остри реплики, нетипични за дипломация на такова ниво, като Китай обвини САЩ, че иска да доминира света, а той трябва да е "многополюсен" - точно думата, която Путин от години използва в рамките на реториката си да оправдае войната, която започна в Украйна - ОЩЕ: Не знам дали церемонията в Китай за Путин беше по-добра от моята - мисля, че моята я би

— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

И докато "Духът от Анкоридж" се изпари, а Соловьов се пеняви отново на руския екран, Украйна не спира да действа. Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха в официалния си канал в Телеграм, че са успели да поразят удар по обект, в който са се обучавали руски оператори на дронове. Ударът е в Снижне (Снежно), в окупираната от руснаците част на Украйна – убити са най-малко 65 руски военни и кадети, а отделно са поразени и помещения за ремонт, в които е имало 4 бронирани машини "Тигър", които са били унищожени. А тази нощ Руската федерация е изстреляла 116 далекобойни дрона по цели в Украйна и 1 балистична ракета "Искандер-М", като са свалени 109 дрона съгласно сводката на украинските ВВС - вижте разликата с украинския мащаб - ОЩЕ: Украйна прави дроновете си по-смъртоносни с балони. Удар по руската рафинерия в Сизран (ВИДЕО)

❗️Unmanned Systems Forces drones destroyed a Russian training and production complex in occupied Snizhne, Donetsk Oblast, used by the 78th Sever-Akhmat special regiment. He said 65 cadets and the center chief were killed. The May 20 operation used 11 middle-strike hits with 100… pic.twitter.com/bqGwdq6tX5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2026

Last night, Ukrainian drones destroyed a Russian deployment site in Snizhne, Donetsk region. Reports indicate that 12 occupiers were killed and another 15 were wounded. After the strike, the entrance to the city remained closed for a long time. pic.twitter.com/htDDMr8x6Z — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026

И още – командирът на Силите за операции с безпилотни системи на ВСУ майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" посочи в личния си канал в Телеграм, че за 20 дни украинските далекобойни удари са спрели работата на 10-те най-важни руски рафинерии. В Москва (Капотня), Рязан, Перм, Кириши (Ленинградска област) и Самара рафинериите са временно спрени, а в Туапсе щетите са най-значими – рафинерията там е аут за неопределено време. В Ярославъл и Приморск рафинериите бяха извадени от строя по-рано, а в Куйбишевската рафинерия има частично спиране на дейността, засегната беше и рафинерията в Кстово. Същевременно Reuters съобщи, че 25% от капацитета да се преработва суров петрол в цяла Русия е изваден от строя от украинските далекобойни дронове. Общият капацитет на руските рафинерии, които са напълно или частично затворени след украинските въздушни атаки, надхвърля 83 милиона тона годишно или приблизително 238 000 тона на ден. Атакуваните рафинерии представляват над 30% от общото производство на гориво в Русия за бензин и приблизително 25% за дизелово гориво. Рафинерията Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ), с капацитет от 17 милиона тона годишно, беше атакувана на 20 май. Все още не е ясно дали работи частично, уточнява западната новинарска агенция – ОЩЕ: Московската рафинерия излезе "в отпуск" след украинска атака, тази в Кстово понесе сериозен удар (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украйна изглежда постепенно си връща инициативата на фронта и върви уверено към поставената от украинския министър на отбраната Михайло Федоров цел месечно да бъдат елиминирани (убити и толкова тежко ранени, че да не могат да се бият) 50 000 руски войници. Роберт Бровди заяви, че до края на май над 34 000 руски войници ще бъдат убити и тежко ранени от украинските дронове, така вървят нещата към момента по негова сметка, а отделно са убитите и ранените от артилерийски удари и престрелки с леко стрелково оръжие – всичко това е акцент в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Sweden handed Ukraine a unique handmade replica of Hetman Bohdan Khmelnytsky’s battle banner during Foreign Minister Andrii Sybiha’s visit. The original was lost after the 1651 Battle of Berestechko and later reached Sweden as a war trophy. #Ukraine pic.twitter.com/u3rLNBfHpn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2026

За девето поредно денонощие интензивността на сухопътните военни действия в Украйна е на невъобразимо високо ниво – над границата от 200 бойни сблъсъка съгласно официалната украинска информация. На 20 май е имало 233 бойни сблъсъка спрямо 250 на 19 май. Руснаците са хвърлили 325 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 36 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3047 изстреляни снаряда, като тук разликата е със 150 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8902 FPV дрона, което е с около 260 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

35 руски пехотни атаки са извършени в Покровското направление – все така участъкът на фронта, където бойните действия са най-интензивни. Покровск отново е в украинския списък с местата на активни боеве в това направление. Още 27 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 29 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Лиманското направление са станали 13 руски пехотни атаки – за съседното от юг Славянско направление руският Z-канал "Рибар" пише как аха-аха ще превземат Рай-Олександровка, която е важна опорна точка от юг за атака на Лиман. Противникът поддържа потенциал за контраатаки, казват обаче колегите им от "Два майора", а друг Z-канал в лицето на "ГВ Запад" твърди, че заради тежките руски загуби в Лиманското направление са пратени подкрепления от Купянското - части от 272-ри мотострелкови полк, 26-ти танков полк и 153-ти танков полк.

💥 Paratroopers of the 77th Separate Airmobile Brigade of the 7th Rapid Response Corps of the Ukrainian Air Assault Forces detected an enemy ammunition depot.



🎯 After the target was identified, FPV drone operators engaged the depot. As a result of the precise strike, the enemy… pic.twitter.com/dcY53wKz9c — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 20, 2026

"Настоящата война все повече се движи от война на ресурси, когато печели този, който има повече, към война на интелект, когато печели по-умният - този, който е успял по-бързо да внедри и иновации на съвременното бойно поле, чиято ефективност надхвърля всякакви други ресурси. Ако годините 2024-2025 бяха белязани от увеличение на количеството на дроновете, то годините 2026-2027 ще донесат автоматизация на всички системи за унищожаване и защита, като се минимизира човешкият фактор при тяхното използване. Следващият етап ще бъде противодроновата противовъздушна отбрана. В предните части се наблюдава съвсем различен подход към използването и запазването на живота на личния състав - в много процеси участието на човешкия фактор е значително намалено или напълно елиминирано (човешката дейност се извършва на стотици километри от зоната на боеве като се използват дронове), което е добра тенденция за бъдещето на тази война, защото живата сила и от двете страни не е безкрайна", коментира украинският военен канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

В телевизионно интервю професор Михайло Висоцки предупреди, че Украйна ще се сблъска с недостиг на студенти, защото майките на завършващите гимназия ги пращат в чужбина, за да не влязат в списъците за военна повинност. Според Висоцки, особено критично това поведение ще повлияе на инженерните кадри в Украйна, макар че има и връщащи се украински тийнейджъри, които след като станат на 18 години не слушат повече родителите си:

pic.twitter.com/mxfYq3N3Rl — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

"В момента над 16 000 украински цивилни се намират в руски колонии по изфабрикувани дела поради отказа им да сътрудничат с окупационните власти. Няма одобрен международен механизъм за връщане на такива хора, тъй като Женевската конвенция забранява задържането на цивилни. Трябва да ги помним и властите трябва да вземат предвид този факт във всички преговори и бъдещи споразумения" - това пише украинският военен оператор Станислав Бунятов в своя канал в Телеграм.

