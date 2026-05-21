Казахстански съд потвърди: "Газпром" трябва да плати на украинската "Нафтогаз" 1,4 милиарда долара

Казахстански съд разреши принудително възстановяване на 1,4 милиарда долара от „Газпром“ в полза на украинската държавна компания „Нафтогаз“. Решението е в унисон с международно арбитражно решение. „Нафтогаз“ заяви, че това е първото публично решение на чуждестранен съд, позволяващо изпълнението на арбитражното решение в отделна юрисдикция, което отбелязва нова стъпка в кампанията на Украйна за събиране на компенсации от руската газова монополия.

Правният спор произтича от договор от 2019 г. относно транзита на руски природен газ през украинска територия, който изискваше от Украйна да организира транспортирането на газ до изтичането на споразумението на 1 януари 2025 г.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и последвалата окупация на украински територии, транзитът през Сохранивка, газоизмерителна станция, разположена на границата между Луганска област на Украйна и Ростовска област на Русия, стана невъзможен от май 2022 г. Докато украинската страна продължи да предоставя транзитни услуги през пункта Суджа, ключова газоизмервателна станция, разположена на границата между Сумска област на Украйна и Курска област на Русия, „Газпром“ отказа да плати изцяло за транспортирането на газ.

През септември 2022 г. Нафтогаз заведе дело в международен арбитраж в Швейцария. През юни 2025 г. арбитражният съд възложи пълната отговорност за нарушението на договора на Газпром, като нареди на руската компания да плати непогасения дълг, лихвите и арбитражните разноски.

През януари 2026 г. Федералният върховен съд на Швейцария отхвърли жалбата на Газпром срещу това решение. Тъй като руската компания не изпълни доброволно задълженията си, Нафтогаз започна процедури за възстановяване на активи в множество чуждестранни юрисдикции. „Решението на съда в Казахстан е пореден практически резултат в процеса на възстановяване на средства от „Газпром“. Ние последователно продължаваме напред и работим по прилагането на арбитражното решение в различни юрисдикции“, заяви председателят на Управителния съвет на „Нафтогаз“.

През март 2026 г. украинската държавна енергийна компания Нафтогаз започна ранни преговори с румънската OMV Petrom относно потенциално партньорство за разработване на офшорни газови запаси в Черно море. Разговорите бяха фокусирани върху обещаващо газово находище, открито от Нафтогаз преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, разположено близо до румънски офшорни блокове, където сеизмичните проучвания вече бяха частично завършени. Въпреки че Украйна се стреми към усъвършенствана технология за дълбоководен добив чрез това сътрудничество, източници от индустрията отбелязват, че разработването на находището не се очаква да започне преди края на войната.