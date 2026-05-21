Петер Мадяр: Украйна има пълното право да се защитава с всички възможни средства (ВИДЕО)

Украйна има пълното право да защитава своята териториална цялост с всички възможни средства. Това заяви новият унгарски премире Петер Мадяр. Той бе категоричен, че независимостта и границите на Украйна са гарантирани от Меморандума от Будапеща от 1994 г. В същото време Мадяр призова за постигане на дългосрочно примирие възможно най-скоро. Според него, това трябва да се случи под международни гаранции.
The Hungarian prime minister said that Ukraine’s independence and borders were guaranteed by the 1994 Budapest Memorandum.
По-рано днес стана ясно, че Петер Мадяр е готов да позволи на Европейския съюз да наложи наказателни мерки срещу главата на Руската православна църква патриарх Кирил и други лица, които бившият министър-председател Виктор Орбан е защитавал, потвърждава Euronews. Тази стъпка може да проправи пътя за включването на една от най-влиятелните религиозни фигури в Русия в черния списък на съюза. Досега това предложение беше блокирано от дълго управлявалият страната Виктор Орбан.