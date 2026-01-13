Лайфстайл:

Гаси си фасовете в чашка: Шон Пен възмути с поведението си на наградите "Златен глобус" (СНИМКИ)

13 януари 2026, 07:52 часа 0 коментара
Гаси си фасовете в чашка: Шон Пен възмути с поведението си на наградите "Златен глобус" (СНИМКИ)

Шон Пен не се въздържа да пуши цигари по време на церемонията по връчването на наградите "Златен глобус". Пен, който присъстваше на церемонията в неделя, 11 януари, в Beverly Hilton в Лос Анджелис като част от актьорския екип на филма "Битка след битка", беше забелязан да пуши на закрито, докато седи на маса, на която се намира и неговият колега Леонардо Ди Каприо.

На една от снимките, които се разпространяват в интернет, се вижда и чашка, която се намира точно пред Шон Пен, пълна с фасове.

Репортерът на "Wall Street Journal" Бен Фриц публикува кадър на 65-годишния Пен, на която той видимо си дърпа от цигарата, докато седи на масата си, а Кейт Хъдсън и 51-годишният Ди Каприо разговарят. "Това не може да е законно", написа Фриц в публикация, която сподели в X.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Vanity Fair" също съобщи по време на церемонията, че режисьор, присъстващ на "Златните глобуси", е казал на един от репортерите си, че Пен "току-що е запалил цигара, точно на масата си", докато другите присъстващи на церемонията са търсили място, където да пушат на открито. Снимката се появи и в Instagram акаунта @cigfluencers, където беше написано: "Шон Пен пуши ВЪТРЕ в залата на Златните глобуси!? Невероятни неща се случват тук". Звездата от "Hacks" Хана Ейнбиндер, която беше номинирана за ролята си в сериала, дори отговори на публикацията в Instagram и написа в коментар: "Видях с очите си".

Още: Черен блясък на "Златен глобус" 2026: Тоалетите на знаменитостите (СНИМКИ)

Награди и цигари

Филмът с Шон Пен "Битка след битка" спечели общо пет награди на церемонията, включително за най-добър филм – мюзикъл или комедия. Самият Пен беше номиниран за най-добра мъжка поддържаща роля в игрален филм, но наградата спечели Стелан Скарсгард за ролята си в "Сантиментална стойност". Също така в тази категория бяха номинирани колегите на Пен в "Битка след битка" Бенисио дел Торо, както и Джейкъб Елорди ("Франкенщайн"), Пол Мескал ("Хамнет") и Адам Сандлър ("Джей Кели").

Още: Ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи

Пен не е чужд на пушенето на закрито по време на телевизионни предавания. Актьорът веднъж изпуши две цигари по време на участието си в "The Late Show with Stephen Colbert" през 2018 г., което предизвика недоумение сред много фенове в социалните медии, припомня "PEOPLE".

Още: Холивудска звезда си татуира украинския герб (СНИМКИ и ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Шон Пен Златен глобус цигари
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес