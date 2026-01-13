Гаси си фасовете в чашка: Шон Пен възмути с поведението си на наградите "Златен глобус" (СНИМКИ)

Шон Пен не се въздържа да пуши цигари по време на церемонията по връчването на наградите "Златен глобус". Пен, който присъстваше на церемонията в неделя, 11 януари, в Beverly Hilton в Лос Анджелис като част от актьорския екип на филма "Битка след битка", беше забелязан да пуши на закрито, докато седи на маса, на която се намира и неговият колега Леонардо Ди Каприо.

На една от снимките, които се разпространяват в интернет, се вижда и чашка, която се намира точно пред Шон Пен, пълна с фасове.

Sean Penn caught smoking at his table during the Golden Globes 2026 https://t.co/knGgi0kWwp pic.twitter.com/qxrQLpt2WY — Page Six (@PageSix) January 12, 2026

Репортерът на "Wall Street Journal" Бен Фриц публикува кадър на 65-годишния Пен, на която той видимо си дърпа от цигарата, докато седи на масата си, а Кейт Хъдсън и 51-годишният Ди Каприо разговарят. "Това не може да е законно", написа Фриц в публикация, която сподели в X.

"Vanity Fair" също съобщи по време на церемонията, че режисьор, присъстващ на "Златните глобуси", е казал на един от репортерите си, че Пен "току-що е запалил цигара, точно на масата си", докато другите присъстващи на церемонията са търсили място, където да пушат на открито. Снимката се появи и в Instagram акаунта @cigfluencers, където беше написано: "Шон Пен пуши ВЪТРЕ в залата на Златните глобуси!? Невероятни неща се случват тук". Звездата от "Hacks" Хана Ейнбиндер, която беше номинирана за ролята си в сериала, дори отговори на публикацията в Instagram и написа в коментар: "Видях с очите си".

Още: Черен блясък на "Златен глобус" 2026: Тоалетите на знаменитостите (СНИМКИ)

Награди и цигари

Филмът с Шон Пен "Битка след битка" спечели общо пет награди на церемонията, включително за най-добър филм – мюзикъл или комедия. Самият Пен беше номиниран за най-добра мъжка поддържаща роля в игрален филм, но наградата спечели Стелан Скарсгард за ролята си в "Сантиментална стойност". Също така в тази категория бяха номинирани колегите на Пен в "Битка след битка" Бенисио дел Торо, както и Джейкъб Елорди ("Франкенщайн"), Пол Мескал ("Хамнет") и Адам Сандлър ("Джей Кели").

Още: Ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи

Пен не е чужд на пушенето на закрито по време на телевизионни предавания. Актьорът веднъж изпуши две цигари по време на участието си в "The Late Show with Stephen Colbert" през 2018 г., което предизвика недоумение сред много фенове в социалните медии, припомня "PEOPLE".

Още: Холивудска звезда си татуира украинския герб (СНИМКИ и ВИДЕО)