"Битка след битка" обра наградите "Златен глобус", "Хамнет" изненада всички

Филмът „Битка след битка“ доминира на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, като спечели отличието за най-добър комедиен филм. Същевременно „Хамнет“ поднесе изненадата на вечерта, грабвайки наградата за най-добър драматичен филм на бляскавата холивудска церемония, която се проведе вчера вечерта, предаде АФП.

За наградите на „Битка след битка“

Ексцентричният трилър на Пол Томас Андерсън „Битка след битка“, който се фокусира върху застаряващ революционер, изигран от Леонардо ди Каприо, оглави вечерта, като спечели четири награди от общо девет номинации.

Филмът получи още отличия за най-добър режисьор, най-добър сценарий и най-добра актриса в поддържаща роля за Теяна Тейлър на пищната церемония „Златен глобус“, която е ключова стъпка по пътя към наградите „Оскар“ през март.

„Вие сте изключително щедри с тази обич към мен и към този филм - и аз с радост я приемам“, заяви сияещ Андерсън.

Филмът му - динамично и бурно пътешествие, включващо насилствени леви радикали, имиграционни акции и бели супремасисти - намери силен отклик сред публиката и критиците в момент, когато Съединените щати са дълбоко поляризирани.

В силно наблюдаваната категория за най-добър актьор в главна роля обаче Ди Каприо беше подминат в полза на изпълнението на Тимъти Шаламе като амбициозен състезател по тенис на маса от 50-те години на миналия век във филма „Върховният Марти“.

„Намирам се в категория с много велики актьори - конкуренцията е изключително силна. Възхищавам се на всички вас“, каза Шаламе, който надделя още над Джордж Клуни („Джей Кели“) и Итън Хоук („Синя Луна“).

Шаламе отбеляза, че четирите му предишни загуби на „Златен глобус“ „правят този момент още по-сладък“, преди да благодари на приятелката си Кайли Дженър.

Изненадата на вечерта

„Хамнет“ - трагична литературна адаптация, която си представя живота на Уилям Шекспир и съпругата му, докато преживяват смъртта на сина си - спечели наградата за най-добър драматичен филм.

Очакванията бяха отличието да отиде при „Грешници“ - историческия хорър на Райън Куглър, посветен на сегрегирания американски Юг през 30-те години на XX век.

„Обичах книгата, но имах чувството, че на света съществува само един режисьор, който може да разкаже тази история“, каза Стивън Спилбърг, продуцент на филма, преди да предаде микрофона на режисьорката Клои Джао. Джао - родената в Китай режисьорка на носителя на „Оскар“ за най-добър филм „Nomadland“ - посвети наградата на актьорите и екипа на „Хамнет“, които „загубиха свои близки, докато правехме този филм“.

Тя също така специално благодари на Куглър, с когото е усъвършенствала уменията си в лабораториите за млади кинематографисти на фестивала „Сънданс“, създадени от покойния Робърт Редфорд.

Джеси Бъкли, която играе опечалената съпруга на Шекспир - Агнес, спечели наградата за най-добра актриса в драматичен филм.

Останалите победители

„Грешници“, който изненада публиката със своята еклектична смесица от вампири, политика, расови отношения и блус музика, трябваше да се задоволи с наградата за най-добра музика, както и с наскоро въведеното - и донякъде неясно дефинирано - отличие за „най-добро кинематографично и боксофис постижение“.

„Сантиментална стойност" - норвежка семейна драматична комедия - донесе наградата за най-добра поддържаща мъжка роля на Стелан Скарсгард.

Роуз Бърн спечели наградата за най-добра актриса в комедиен филм за „If I Had Legs I’d Kick You“. Мюзикълът на Netflix „KPop Demon Hunters“ грабна отличията за най-добра песен и най-добър анимационен филм.

„Златните глобуси“ отличават и най-доброто от телевизията. Интензивната тийнейджърска криминална драма „Adolescence“ оглави телевизионната категория с четири награди, докато „Спешни случаи в Питсбърг“ спечели за най-добър драматичен сериал, а „Студиотп“ получи наградата за най-добра комедия. |

Политически протест

Водещата Ники Глейзър се пошегува, че „Златните глобуси“ са „без съмнение най-важното нещо, което се случва в света в момента“ на фона на политическия оттенък на тазгодишните награди.

Някои звезди, сред които Марк Ръфало и Уанда Сайкс, носеха значки в знак на протест срещу Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE), за да отдадат почит към Рене Гуд, която беше застреляна в колата си от агент на ICE тази седмица в Минеаполис.

След стрелбата в сряда из цялата страна избухнаха протести, призоваващи да бъде потърсена отговорност за смъртта на Гуд, както и за друга стрелба в Портланд, където агенти на граничната полиция раниха двама души. Някои протести доведоха до сблъсъци с правоохранителните органи, особено в Минеаполис.

