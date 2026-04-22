Голям шок за Шер: Певицата разбира за тайна внучка след години

Легендарната певица Шер преживява изненадващ и силно емоционален момент, след като разбира, че има внучка, за чието съществуване дълго време не е знаела. Историята излиза наяве чрез интервю с бившия модел Кейти Едуардс, която разкрива подробности за връзката си със сина на Шер – Илайджа Алън.

Двамата имат кратка връзка през 2010 г., от която се ражда дъщеря им Евър, днес на 15 години. По думите на Едуардс, Илайджа е знаел за детето още от самото начало, но не е искал да поеме ролята на родител. Контактите му с момичето през годините били редки и повърхностни – появявал се от време на време, без да изгради истинска връзка с нея.

Още: Млади звезди, които издържали семействата си още като деца (СНИМКИ)

Едва преди около година Шер се свързва с Едуардс, за да потвърди слуховете, които е чула още през 2021 г. Когато научава истината, реакцията ѝ е повече от емоционална – тя остава без думи и споделя пред близките си, че най-накрая е станала баба.

"Шер се свърза с мен миналия юни и ме попита дали това е истина, така че трябваше да си призная", казва Едуардс в интервю за "The U.S. Sun", от 19 април, цитирана от "TV Insider". "Тя сподели, че е чула нещо за това от Илайджа още през 2021 г., но не е знаела дали не са просто приказки."

Въпреки че наскоро Илайджа е проявил желание да се сближи с дъщеря си, ситуацията остава сложна. Причината са дългогодишните му проблеми със зависимости и психично здраве, както и скорошни правни неприятности. Затова Едуардс взема решение да предпази Евър и да ограничи контактите им. Тя подчертава, че съпругът ѝ е човекът, който реално е отгледал момичето и е изпълнявал ролята на неин истински баща.

Семейната история на Шер винаги е била в светлината на прожекторите. Освен Илайджа, тя има и друг син – Чаз Боно, от брака си с покойния Сони Боно. Илайджа пък е дете от връзката ѝ с рок музиканта Грег Алън.

Още: Кейти Пери извън контрол: Хвърли богатството си "за късмет" (ВИДЕО)

В момента Шер има връзка с музикалния продуцент Александър Едуардс, като двамата са заедно от 2022 г. и наскоро стана ясно, че планират да сключат брак.