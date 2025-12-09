Спорт:

Шер ще се омъжи за 40 години по-младото си гадже

09 декември 2025, 12:40 часа 0 коментара
Шер ще се омъжи за 40 години по-младото си гадже

През 80-те и 90-те години поп музиката беше на върха на популярността си. Десетки групи и певци съществуваха едновременно. Сред голямото разнообразие от артисти беше и Шер. Изпълнителката на големи хитове като "Strong Enough" или "Believe" е класифицирана като една от най-влиятелните артистки в индустрията. На лично ниво животът ѝ също беше в центъра на вниманието. Актрисата е била омъжена два пъти, за Сони Боно и Грег Алън, и се готви за трети брак.

Вестник "The Mirror" съобщи, че певицата планира да се омъжи за настоящия си партньор Александър Едуардс. Преди 80-ия си рожден ден през май, Шер планира да каже "Да" на човек, който е с около 40 години по-млад от нея. Това обаче не би било неудобство за нея. "И двамата са готови да се обвържат един с друг", потвърдиха английските медии. "Тя вижда предстоящото си 80-годишно тържество като идеалния момент за нея и Александър да сключат сделката." Шер получи много критики, след като стана известно, че има връзка с човек, който е много по-млад от нея.

Шер: "Те не живеят моя живот"

Снимка: Getty Images

Те са заедно от края на 2022 г. и са много щастливи от връзката си, до такава степен, че са готови да направят следващата стъпка. Шер е повтаряла неколкократно, че "любовта не разбира възрастта". Ето какво каза тя в предаването CBS Mornings: "Те не живеят моя живот. Никой не знае какво се случва между нас, но ние се забавляваме много." Всъщност, нейният партньор, който е музикален продуцент, ѝ е признал, че тя "има по-млад дух".

Не изглежда никой от двамата да се интересува много от критиките, тъй като това не е първият случай, в който известни личности с голяма възрастова разлика сключват брак. Каквото и да е, Шер е щастлива с партньора си, за когото говори с възхищение: "Обожавам го. Мисля, че е прекрасен. Той е толкова талантлив. Един от най-талантливите хора, които съм срещала", каза тя в предаването, цитирана от "Marca".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Шер звезди сватба Александър Едуардс
