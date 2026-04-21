Кейти Пери извън контрол: Хвърли богатството си "за късмет" (ВИДЕО)

На фона на скандалните обвинения срещу Кейти Пери от последните дни, поп певицата отново привлече вниманието с шокиращо изпълнение - но не на сцената в Рим. Докато много туристи хвърлят дребни монети в римския Фонтан ди Треви за късмет, Пери отиде една стъпка по-далеч и хвърли кредитната си карта във водата. Изненадващото поведение на изпълнителка бе заснето на видео, което бързо привлече голямо внимание в социалните мрежи.

В неделя, 19 април, певицата публикува в Instagram серия от снимки и видеоклипове от прекараното време в Италия. "Just Rome'ing around" ("Просто се разхождам из Рим"), написа тя към публикацията.

В един от кадрите Пери се появява пред камерата при емблематичния фонтан, облечена небрежно в сив суичър, с шапка и очила, и извиква с молба за "дребни монети".

Още: Били Айлиш не може да спре да плаче заради Джъстин Бийбър (СНИМКИ)

След това изпълнителката се позовава на една от своите песни и добавя: "Хора, казах ви в "Save as Draft", че не се занимавам с дребни монети", след което казва, че трябва да хвърли нещо във фонтана за "късмет".

Във видеото се вижда как тя поставя синята си кредитна карта във водата, след което бързо я изважда, преди да бъде отнесена от водата.

Скандалните обвинения

Последната ѝ публикация идва след като актрисата Руби Роуз направи твърдения в серия от публикации в Threads на 12 април, че певицата я е сексуално насилила в австралийски нощен клуб, когато е била в началото на 20-те си години. В една от публикациите Роуз пише, че ѝ е отнело почти 20 години да говори публично за това и добавя, че „травмата и сексуалното насилие оставят огромно въздействие“.

Още: Кейти Пери загуби съдебно дело за собственото си име

В изявление от 13 април представител на Пери заяви: „Обвиненията, разпространявани в социалните мрежи от Руби Роуз срещу Кати Пери, не само че са категорично неверни, но са и опасни, безотговорни лъжи.“ Те добавиха: „Г-жа Роуз има добре документирана история на отправяне на сериозни публични обвинения в социалните мрежи срещу различни хора, като тези твърдения многократно са били отричани от засегнатите лица.“

Роуз (40 г.) по-късно написа в Threads на 14 април, че е „приключила“ подаването на своите сигнали и че не може да говори по случая, докато полицията провежда разследване, съобщава "People".