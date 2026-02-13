В разгара на враждата: Семейство Бекъм ще се увеличи?

През последните дни множество медии и развлекателни източници съобщават, че Бруклин Бекъм и Николa Пелц активно обсъждат идеята да осиновят дете, докато продължава публичният им семеен конфликт с родителите на Бруклин - Виктория и Дейвид. Според различни публикации, сред които "Vanity Fair" и таблоидното онлайн издание "Page Six", "вътрешен източник" е казал, че двойката е имала "задълбочени разговори" за осиновяване като част от плановете им да създадат голямо семейство. Твърди се, че те са съгласни по въпроса и желаят да дадат на дете, което няма подслон или семейство, по-добър живот и бъдеще.

Какви са плановете?

Британски и международни медии пишат, че двамата "няколко пъти са говорили" за възможността за осиновяване. Желанието им да помогнат на дете е свързано с чувството за благодарност към собствената им привилегирована позиция в живота. Допълнително се споменава, че медицински и чисто житейските обстоятелства в момента може да направят биологично родителство по-трудно и това е причината да предпочитат да осиновят дете. Би било добре да се има предвид и самата семейна вражда като важен фактор - как отношенията на Бруклин с родителите му ще повлияе на едно дете при евентуално бъдещо осиновяване.

Важно е да подчертаем, че нито Бруклин, нито Николa официално са обявили, че възнамеряват да осиновят дете. Няма изявление от техните представители за конкретни планове по темата. Повечето информации идват от анонимни или непотвърдени анонимни източници и таблоидни публикации.

