"Концерт" в метрото: Вениамин и талант от "Гласът на България" развълнуваха пътуващите (ВИДЕО)

Музиката е универсален език, който не само забавлява и разчувства, но и обединява. Това доказват и младите изпълнители - любимецът от "Като две капки вода" - Вениамин, и талантът, който познаваме от "Гласът на България" - Александър Колев. Двамата показаха, че музиката може да носи добро настроение по всяко време и навсякъде, като направиха мини концерт в столичното метро.

Вдъхновение в градския транспорт

Александър публикува видео от изпълнението си в личния си Instagram. На него виждаме, че той пръв се появява - пред пътуващите той съобщава, че ще изпее нещо за позитивно настроение и приканва, който знае текста, да се включи към него и също да попее. След като хваща китарата и засвирва мелодията на обичаната песен "Я кажи ми, облаче ле бяло", изведнъж се появява и Вениамин като "гост-изпълнител" на импровизирания концерт.

Тогава пътуващите забелязват още повече присъствието на младите талантливи момчета, а някои дори започват да ги снимат, усмихвайки се. Други пък им акомпанират пляскайки в ритъм.

Още: Вениамин с нова емоционална песен за любовта, която не забравяме (ВИДЕО)

Това не е първият път, в който Александър забавлява пътниците в градския транспорт. В социалните мрежи можем да открием още няколко подобни видеа, в които той спонтанно решава да изнесе концерт в случаен вагон на метрото.

Изпълнителите Александър и Вениамин успяват да развълнуват пътуващите в обичайното им ежедневие - техният мини концерт е напомняне, че истинската магия на изкуството не се крие само в големите сцени, а в спонтанните моменти, когато музиката среща хората и създава радост, обединение и вдъхновение.

Още: Вениамин откровено за любовта: Понякога трябва да пуснеш човека на свобода