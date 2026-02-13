Оставката на Румен Радев:

"Концерт" в метрото: Вениамин и талант от "Гласът на България" развълнуваха пътуващите (ВИДЕО)

13 февруари 2026, 17:35 часа 0 коментара
"Концерт" в метрото: Вениамин и талант от "Гласът на България" развълнуваха пътуващите (ВИДЕО)

Музиката е универсален език, който не само забавлява и разчувства, но и обединява. Това доказват и младите изпълнители - любимецът от "Като две капки вода" - Вениамин, и талантът, който познаваме от "Гласът на България" - Александър Колев. Двамата показаха, че музиката може да носи добро настроение по всяко време и навсякъде, като направиха мини концерт в столичното метро. 

Вдъхновение в градския транспорт 

Александър публикува видео от изпълнението си в личния си Instagram. На него виждаме, че той пръв се появява - пред пътуващите той съобщава, че ще изпее нещо за позитивно настроение и приканва, който знае текста, да се включи към него и също да попее. След като хваща китарата и засвирва мелодията на обичаната песен "Я кажи ми, облаче ле бяло", изведнъж се появява и Вениамин като "гост-изпълнител" на импровизирания концерт. 

Тогава пътуващите забелязват още повече присъствието на младите талантливи момчета, а някои дори започват да ги снимат, усмихвайки се. Други пък им акомпанират пляскайки в ритъм. 

Още: Вениамин с нова емоционална песен за любовта, която не забравяме (ВИДЕО)

Това не е първият път, в който Александър забавлява пътниците в градския транспорт. В социалните мрежи можем да открием още няколко подобни видеа, в които той спонтанно решава да изнесе концерт в случаен вагон на метрото. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Изпълнителите Александър и Вениамин успяват да развълнуват пътуващите в обичайното им ежедневие - техният мини концерт е напомняне, че истинската магия на изкуството не се крие само в големите сцени, а в спонтанните моменти, когато музиката среща хората и създава радост, обединение и вдъхновение.

Още: Вениамин откровено за любовта: Понякога трябва да пуснеш човека на свобода

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Вениамин Димитров Александър Колев "Гласът на България"
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес