Помните ли актрисите от "Отчаяни съпруги"? Вижте ги днес (СНИМКИ)

Помните ли актрисите от култовия сериал "Отчаяни съпруги"? Някои от тях бяха истински икони на телевизионния екран, а техните героини – Габриел, Сюзън, Линет и Бри – завинаги оставиха отпечатък в сърцата на феновете. Но какво се случи с тях след финала на сериала? Днес те продължават да бъдат активни в Холивуд и извън него, развиват нови кариери, участват в различни проекти, а някои се ангажират със социални каузи и лични начинания.

Нека видим как изглеждат и с какво се занимават любимите ни актриси.

Ева Лонгория

Сред най-популярните от сериала е Ева Лонгория, чиято героиня бе Габриел Солис. Днес тя продължи своята кариера в Холивуд както пред, така и зад камерата. След "Отчаяни съпруги", тя участва в няколко филма и сериала, включително "Only Murders in the Building" (2024), където играе фиксирана версия на себе си.

Снимка: Getty Images

Освен актьорство, Лонгория пренасочи вниманието си към продуцентска дейност — например сериалите "Devious Maids" и "Grand Hotel" са част от нейния принос. Лонгория е активна и в социални каузи, свързани с правата на латиноамериканската общност и жените в киноиндустрията.

Тери Хачър

Тери Хачър, която изигра Сюзън Майер, остана в телевизионния свят, но с по-редки участия. След края на сериала, тя се появява в различни продукции и гостува в телевизионни предавания. Хачър участва и в сериала "Supergirl", където изигра ролята на Риа – кралицата на Даксам.

В последните години тя се фокусира повече върху лични проекти, кулинария и писане, като поддържа активна връзка с феновете си чрез социалните мрежи.

Снимка: Getty Images

Водеща е на подкаста "Desperately Devoted", където заедно със сценичната си дъщеря Андреа Боуен и истинската си дъщеря Емерсън Тини преглеждат и обсъждат епизодите на "Отчаяни съпруги", споделяйки спомени от снимачната площадка, и водят лични разговори за отношения, семейство, мода и други теми.

Фелисити Хъфман

Фелисити Хъфман в ролята на Линет Скаво имаше успешна кариера и след "Отчаяни съпруги", но името ѝ бе замесено в скандала с приема в колежи през 2019 г. Тя пое отговорност за действията си и по-късно, съдебни последици, постепенно започна да се завръща към актьорството.

Снимка: Getty Images

През последните години Хъфман участва в телевизионни проекти и театрални постановки, стремейки се да възстанови професионалната си репутация.

Марша Крос

Марша Крос, запомнена като Бри Ван де Камп, се отдръпна частично от активната актьорска кариера след края на сериала. Тя участва в няколко телевизионни проекта, включително в "Quantico".

Снимка: Getty Images

Крос открито говори за личните си здравословни предизвикателства и се превърна в активен глас за превенция на онкологични заболявания. В последните години актрисата активно използва социалните мрежи, за да подкрепя каузи като здравни права и хуманитарни въпроси, включително призиви за мир и прекратяване на военни конфликти - тема, която тя често споменава в публикациите си.