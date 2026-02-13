Присадил си е коса? Джъстин Бийбър озадачи феновете си (СНИМКИ)

След излизането на Джъстин Бийбър на сцената по време на "Грами" 2026, когато се появи само по шорти и чорапи, той от отново е в центъра на вниманието, но този път феновете говорят за косата му. Канадският изпълнител често е обект на коментари относно външния си вид, но сега социалните мрежи гръмнаха от спекулации за присадена коса. Негови почитатели и наблюдателни потребители онлайн забелязват, че косата на Бийбър е доста по-плътна и равна от начина, по-който е изглеждала досега. Именно това породи слухове за евентуално подлагане на процедура.

Снимка: Getty Images

Възхищение и подигравки

Феновете на певеца обсъждат кадри с него от последните събития като церемонията на "Грами" и смятат, че любимецът им изглежда по-различно. Според коментари в социалните мрежи, косата на Бийбър е доста по-симетрична - признак, който специалистите по транслплантация на коса често посочват като индикатор за медицинска намеса особено при метода FUE (екстракция на фоликуларни единици). При него единични космени фоликули се преместват от задната част на главата към предната, без да оставят видими белези, но създават почти перфектна линия на косата.

Онлайн дискусиите за външния вид на певеца бързо се превърнаха в тема за мемета и забавни публикации. Дори се появиха шеги с надписи "Трябваше да отиде в Турция" - препратка към популярната дестинация, където има евтини клиники за присаждане на коса.

🚨 🔥 Justin Bieber gets SHAMED for getting a HAIR TRANSPLANT 😱 pic.twitter.com/VmkMikdfO6 — E Clipz (@E_Clipzso) February 3, 2026

Изключително противоположни са мненията и сред почитателите на Бийбър - едните изразяват възхищение и подкрепа за звездата, че се грижи за външния си вид, докато други по-скоро се подиграха.

Докато все още няма официално изявление от Джъстин Бийбир по темата, всички тези спекулации, остават непотвърдени.

Интернет обича да обсъжда звездите не само заради музиката им, но и заради външния им вид. Случаят с косата на Джъстин Бийбър е поредното доказателство, че най-малките промени могат да предизвикат огромен обществен интерес и да станат повод за хиляди догадки и реакции.

