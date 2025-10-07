"Холивуд е объркан, актьорите са стимулирани да правят лоши неща за пари"

Актьорът Чанинг Тейтъм изрази мнението си относно сегашното състояние на киноиндустрията. Той отбеляза, че според него днес артистите често са подтиквани да участват в слаби и комерсиални проекти само заради заплащането, вместо да избират качествени филми, носещи артистична стойност, въпреки възможните рискове на продукцията. Тейтъм обясни защо смята, че стрийминг платформите са "развалили" и "объркали" Холивуд и процеса на създаване на филми. В скорошно участие в предаването "Hot Ones" с Шон Евънс, по повод предстоящия си филм "Roofman", Тейтъм получи възможност да изясни изказването си.

"Мисля, че сега, когато ти предлагат да участваш във филм или се опитваш да осъществиш свой проект, процесът е много объркан – една объркана верига от възможности", обясни актьорът от "Изгубеният град". "И понякога имаш чувството, че сякаш си стимулиран да правиш лоши неща, само за да получиш пари, вместо да създаваш нещо наистина добро – за хората, които обичат киното, за зрителите, какъвто бях самият аз като дете", коментира Тейтъм. "Аз искам добри филми", категоричен е той.

Актьорът подчерта, че искрено вярва в потенциала на настоящите промени в индустрията, въпреки цялостната объркана ситуация. "Вярвам, че стрийминг платформите се появиха с причина – и че нещата трябваше да се променят, трябваше да се преобразят", говори той за начините за адаптиране на киното.

Самият Тейтъм прояви самоирония, като дори се пошегува с част от филмите, в които е участвал - "С дъх на канела" от 2010 година и "Дедпул и Върколака" (2024 г.).

Предстоящи проекти:

Освен "Roofman", който излиза по кината на 10 октомври, Чанинг Тейтъм има цяла поредица от предстоящи проекти, припомня Deadline. Сред тях са:

"Kockroach" с участието на Зази Бийтц и Оскар Айзък,

семейната комедия "Dance Partners" с Чарлийз Терон,

филм на Amazon MGM Studios за състезанието "Tourist Trophy" на остров Ман, който Тейтъм продуцира заедно с Брад Пит,

трилър-драма "Josephine" на Бет де Араухо с участието на Джема Чан,

комедия за извънземна инвазия със звезден състав – "Alpha Gang",

и екшън-комедията на Warner Bros. "Calamity Hustle", където партнира с Райън Рейнолдс.