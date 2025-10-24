Изнервям се зверски, не ми пука, ако ме изгонят: Лют скандал в "Ергенът: Любов в рая"

Във вчерашния епизод на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" Джан Микеле бе в центъра на най-скандалното събитие. След продължителното съжителство между участниците, в мъжката вила възникна първият битов конфликт, свързан с чистотата и липсата на прибори и съдове за хранене. Обстановката привлече вниманието на дамите, но интересното в случая бе, че мъжете останаха почти безразлични към избухването на Джани.

"Аз се изнервям зверски. Или ще го разберете или ще се гоним тука. Ще ме изгонят ли мен, не ме интересува.", заяви той, като се закани и за физическа саморазправа.

Пълният хаос и липсата на ред в общите стаи във вилата станаха повод за грубото поведение от страна на Микеле - той не сдържа емоциите си и избухна срещу останалите мъже, викайки от терасата.

По-късно ергените се събраха заедно, за да обсъдят проблема.

Нови обиди към Виктория

Виктория организира романтична вечеря с вино и домашно приготвена храна за Тихомир, но жестът ѝ предизвика бурна реакция от Хени и Лили Естер. Първоначално техните забележки звучаха шеговито, но бързо се превърнаха в остри коментари и лични нападки.

Лили се подигра, че Хени ще „открадне мъжа“ на Виктория, а после добави, че тя ще трябва „да им сервира“, докато Хени отвърна: „Ако не става за сервиране, ще отсервира поне.“

След като изчерпаха темата за Тихомир, двете жени започнаха да обсъждат външността на Виктория, като тя отново беше подложена на груби коментари.