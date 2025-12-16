Като Мартин и Даниела: Двойка от "Ергенът: Любов в рая" със скандал в ефир

Филипа и Йовица бяха сред най-хармоничните двойки на финала на "Ергенът: Любов в рая". Романтичната им приказка обаче не е продължила дълго и двамата са развали годежа си малко след снимките на шоуто. В "Преди обед" двамата разказаха за преживяното след предаването и признаха, че не е имало "театър за пред камерите". За да си във фокуса обектива обаче, Йовица смята, че "трябва да има по много от всичко", коментира той относно скандалите, от които бе част.

Снимка: Ергенът: Любов в рая/Facebook

Различни версии

След като излизат от предаването, двамата се връщат към начините си на живот. Те обаче имат доста различни гледни точки и версии за преживяното извън шоуто и това доведе до напрежение в студиото. Между тях избухна спор, подобно на големия скандал между Даниела и Мартин от "Ергенът".

Филипа обясни, че не са прекъснали комуникацията си и са продължили да излизат заедно в рамките на месец, а Йовица допълни, че това са били само 4-5 пъти в рамките на 30 дена. Той подчерта, че се е опитал да запази връзката си с любимата, но не видял същото желание от нейна страна. "Впоследствие разбрах и причините за това нещо".

"Очевидно си дошъл тук да ме нападаш, както и по принцип в живота беше", ядоса се Филипа.

"В рамките на този един месец имах достатъчно време да преценя, че ние сме твърде различни по характери, начин на живот и етап в живота"., коментира козметичката.

"Аз съм на друго мнение.", заяви Йовица.

И двамата категорично отрекоха да си представят какво би било, ако в момента бяха заедно. А засега нямат нови партньори до себе си.

Йовица намекна за отношенията на Филипа с мъж, с когото е имала комуникация, преди да влезе в шоуто, което още повече разпали нападките им един към друг. Какво точно се е случило двамата се обещаха да изяснят насаме.

"По принцип правиш всяка моя изява неприятна", сподели Филипа.

"Ти изобщо не се замисли как се чувствам аз. Мислиш ли, че съобщенията, които ми написа след нашата раздяла, не ме нараниха?", попита Йовица. По думите му се разбира, че той се чувства излъган.

"Много неща, които биха те злепоставили, няма да ги кажа", заяви Филипа и допълни: "Не си бил подвеждан".