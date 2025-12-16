Няма да повярвате къде Крис Прат се влюбил в дъщерята на Арнолд Шварценегер

Крис Прат постоянно публикува сърдечни послания за съпругата си Катрин Шварценегер в Instagram, хвалейки я като чудесна жена и майка на дъщерите им Лайла, Елоиз и бебе номер три. Актьорът непрекъснато изразява възхищението си към партньорката си, споделяйки снимки от семейния им живот в социалните мрежи. Той намира поводи, за да изрази голямата си благодарност за радостта и любовта, които тя носи в семейството им. Нарича я и "благословия", а може би това не е случайно, защото първата им среща е била именно в църква.

Снимка: Getty Images

Звездата от "Marvel Cinematic Universe" наскоро изясни как всъщност е срещнал съпругата си. По време на разговор със Стив Дуси по Fox & Friends в четвъртък, актьорът от "Пазителите на галактиката" отхвърли слуховете, че майката на Кейтлин, Мария Шрайвър, е тази, която ги е запознала. "Това всъщност не е вярно", каза Прат на водещия. "Нека го изясним веднъж завинаги."

"Запознах се със съпругата си в църква", разкри той. "Бях в една църква в Холивуд, погледнах и я видях. И знам, че не би трябвало да забелязваш момичета в църквата, но аз съм просто човек. И си помислих: "Уау, тя е наистина сладка."

Снимка: Getty Images

Актьорът бил с най-големия си син, Джак, когато за първи път забелязал Катрин в църквата. Джак е син на Прат от бившата му съпруга - Ана Фарис, с която се разделя през 2017 г. след осем години брак.

"Бях там с моя син Джак и го взех от детската програма. Джак и аз всъщност се запознахме с Катрин по едно и също време", разказа звездата от "Jurassic World". "И да, останалото е история."

Романтикът на Холивуд

В събота, 14 декември, Прат отново показа, че е сред сред най-романтичните актьори в Холивуд, като поздрави любимата си с впечатляващо послание в Instagram по повод рождения ѝ ден.

"Присъединете се към мен да пожелаем честит рожден ден на най-изключителната съпруга, майка, мащеха, приятелка, сестра, дъщеря, подкастър, автор и супер шеф! Благодарен съм, че бях до теб за още едно пътуване около Слънцето! Нека го направим отново! И отново! Честит рожден ден, шефе!"