Изведнъж станах готина: Селин Дион завладява TikTok (ВИДЕО)

В понеделник, 5 януари, суперзвездата Селин Дион обяви официално, че се впуска в платформата TikTok чрез забавно видео в социалната мрежа. "Казвам се Селин. На колко години съм? Имам деца", говори 57-годишната Дион във видео, заснето пред силует на града, докато носи черна блуза с надпис "Celine". След това, цитирайки думите на децата си, тя добавя: "Трябва да те включим в TikTok."

В друго видео Дион казва: "В TikTok? Това вече съм чувала. Изведнъж ставам готина. Селин Дион е готина. Това е невероятно. TikTok, ето ме. Чао."

Изпълнителката подчерта, че в момента учи специфичните функции на платформата. В надписа към видеото тя сподели: "Казаха ми: "Селин, време е…" Попитах: "Време за какво?". Оказа се… нещо напълно ново. След това екипът ми каза, че ще се погрижат за всичко, върнаха ми телефона и тихо изчезнаха. Така че ето ме тук, уча се как работи този TikTok свят… Видео по видео. Благодаря, че сте тук, радвам се, че сме заедно."

@celinedion They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. - Celine xx… ♬ original sound - Celine Dion

Въпреки че видеото сякаш отбелязва новото участие на Дион в приложението, акаунтът ѝ е бил активен отдавна.

Послание за Нова година

През последните седмици обаче Дион направи присъствието си забележимо в социалните мрежи. Във вечерта на Нова година певицата и авторка на песни сподели послание на благодарност към феновете си:

"Докато посрещаме тази нова година, искам да отделя момент, за да ви изпратя цялата си любов. Нека тази година ви донесе здраве, щастие и мир в сърцето. Надявам се да намирате смях в малките неща, сила в трудните моменти и радост в спомените, които създавате с хората, които обичате."

След това тя добави своята признателност към феновете си за това, че "ме държите в сърцата си." И завърши: "Вие винаги сте в моето. От моето семейство до вашето, просто искам да ви пожелая щастлива Нова година", докато пращаше целувка към камерата.

В надписа на публикацията тя написа: "Нека 2026 година донесе мир в сърцето ви, светлина на пътя ви и пространство за мечти. Честита Нова година от мен за вас.", цитират я от "People".