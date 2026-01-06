Любопитно:

06 януари 2026, 11:21 часа 0 коментара
Изведнъж станах готина: Селин Дион завладява TikTok (ВИДЕО)

В понеделник, 5 януари, суперзвездата Селин Дион обяви официално, че се впуска в платформата TikTok чрез забавно видео в социалната мрежа. "Казвам се Селин. На колко години съм? Имам деца", говори 57-годишната Дион във видео, заснето пред силует на града, докато носи черна блуза с надпис "Celine". След това, цитирайки думите на децата си, тя добавя: "Трябва да те включим в TikTok."

В друго видео Дион казва: "В TikTok? Това вече съм чувала. Изведнъж ставам готина. Селин Дион е готина. Това е невероятно. TikTok, ето ме. Чао."

Изпълнителката подчерта, че в момента учи специфичните функции на платформата. В надписа към видеото тя сподели: "Казаха ми: "Селин, време е…" Попитах: "Време за какво?". Оказа се… нещо напълно ново. След това екипът ми каза, че ще се погрижат за всичко, върнаха ми телефона и тихо изчезнаха. Така че ето ме тук, уча се как работи този TikTok свят… Видео по видео. Благодаря, че сте тук, радвам се, че сме заедно."

They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. - Celine xx…

Въпреки че видеото сякаш отбелязва новото участие на Дион в приложението, акаунтът ѝ е бил активен отдавна.

Послание за Нова година

През последните седмици обаче Дион направи присъствието си забележимо в социалните мрежи. Във вечерта на Нова година певицата и авторка на песни сподели послание на благодарност към феновете си:

"Докато посрещаме тази нова година, искам да отделя момент, за да ви изпратя цялата си любов. Нека тази година ви донесе здраве, щастие и мир в сърцето. Надявам се да намирате смях в малките неща, сила в трудните моменти и радост в спомените, които създавате с хората, които обичате."

След това тя добави своята признателност към феновете си за това, че "ме държите в сърцата си." И завърши: "Вие винаги сте в моето. От моето семейство до вашето, просто искам да ви пожелая щастлива Нова година", докато пращаше целувка към камерата.

В надписа на публикацията тя написа: "Нека 2026 година донесе мир в сърцето ви, светлина на пътя ви и пространство за мечти. Честита Нова година от мен за вас.", цитират я от "People".

Ева Петрова
