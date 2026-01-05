Блясък, забавление и домашен уют: Как звездите посрещнаха 2026 (СНИМКИ)

Ако има нещо, което знаменитостите умеят отлично, то е да празнуват с много стил. От пищни партита на яхти в Сидни с гледка към фойерверките до клубни купони в Сен Бартс, бляскавите празненства в полунощ бяха навсякъде. Докато някои звезди като Дженифър Лопес посрещнаха Нова година, правейки това, в което са нйа- добри - в случая да пее на сцена, други като Лили Колинс предпочетоха да останат вкъщи в удобни дрехи.

А ето някои от най-интересните кадри от социалните мрежи:

Дженифър Лопес посрещна Новата година по впечатляващ начин – на сцената в Лас Вегас. Един от сценичните ѝ тоалети беше черно дантелено боди – и в типичния си стил Дженифър го носеше с невероятна увереност. Тя дори излъчи част от шоуто на живо в Instagram за своите последователи, за да могат да усетят енергията на представянето.

Въпреки враждата в семейство Бекъм, Виктория Бекъм се справи чудесно и се облече елегантно за последния ден на годината. Тя посрещна 2026, с една от собствените си рокли, която се продава за над £1,000 – модел, който носи на сватбата на Холи Рамзи, но този път в стилен черен цвят.

Супермоделът Хайди Клум посрещна 2026 с пълна сила, празнувайки заедно с мъжа си Том Каулиц на Nikki Beach в Сен Барт. Звездата сподели серия от клипове и снимки в социалните мрежи и изглеждаше, че се забавлява от сърце в мрежеста мини рокля и блестящи бикини. Преди празненствата тя бе забелязана да се наслаждава на слънцето в морето, облечена в златист бански.

Никол Кидман също бе в Сидни, радвайки се на първите минути от новата година с епична заря – очевидно от луксозна позиция над водата, подобно на Крис. Към поста си допълни само с : „NYE Sydney 2026. Честита Нова година.“ Въпреки че актрисата не показа визията си в новогодишната нощ, можем да си представим, че е изглеждала толкова шикозно, както винаги.

Крис Хемсуърт също се радва на впечатляваща гледка към фойерверките в Сидни заедно със съпругата си Елза Патаки и брат си Лиъм Хемсуърт. В нощта на празника, актьорът показа снимка, достойна за картичка.

София Вергара се постара максимално за последната нощ на годината – облечена в черен корсет с дълбоко деколте и пола, подходаща на горната част от тоалета. Прическата ѝ също бе елегантна, а гримът с опушен ефект. В Instagram тя качи видео, на което показа как се весели докато танцува и пожела на всики спокойна и здрава година.

Певицата Рита Ора се показа в изключително бляскав стил на Нова година в Ню Йорк, преди участието си в "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve". Тоалетите ѝ определено не останаха незабелязани.

Лили Колинс посрещна 2026 година вкъщи, облечена в удобни дрехи. Звездата от „Емили в Париж“, която преди година роди, се постара с декорацията, като я показа в личния си Instagram профил, пише "Hello".