Правителството на Гюров:

Александра Дадарио слага край на брака си

24 февруари 2026, 10:12 часа 0 коментара
Александра Дадарио слага край на брака си

След три години брак актрисата Александра Дадарио и продуцентът Андрю Форм поемат по различни пътища. Новината за подадената молба за развод се появи в американските медии в края на февруари 2026 г., като първи за раздялата съобщиха таблоидни издания, а впоследствие информацията беше потвърдена от по-големи развлекателни медии.

Според публикация на TMZ, документите за развод са внесени официално, с което двойката слага край на връзката си, която започна през 2021 г. Малко след това представител на 39-годишната актриса, цитирани от "People", заяви, че раздялата е решение, "взето с любов и уважение".  Двамата ще продължат да поддържат комуникация помежду си като родители, "отглеждайки заедно детето си и молят за лично пространство, докато преминават през този преходен период."

Снимка: Getty Images

Още: Кой е до Брад Пит? Актьорът се разходи в Гърция (СНИМКИ)

Макар че онлайн гръмнаха заглавия, които съобщават за "сърцераздирателна причина", станала повод за раздялата на Дадарио и Форм, реалността изглежда по-малко драматична. В интернет се разпространява информация, че не става дума за конкретен скандал, изневяра или конфликт, а за постепенно емоционално отдалечаване.

Източниците описват класически сценарий в света на шоубизнеса: интензивно начало, последвано от натоварени графици, професионални ангажименти в различни градове и все по-малко споделено време. "Любовта просто е избледняла", твърдят анонимни източници, цитирани от американски медии.

Семейството остава приоритет

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Двойката има малко дете, родено през 2024 г., и според информацията ще продължи да споделя родителските отговорности. Публичните изявления до момента подчертават взаимното уважение и желанието да се избегне излишни недоразумения, които да бъдат отразени от медиите.

Още: Зендая след годежа: Любовта и загубата вървят ръка за ръка

Снимка: Getty Images

За Дадарио, позната на публиката с ролите си в сериали и филми, включително участие в "Белият лотос", през последното десетилетие, това е първи брак. Форм, утвърден продуцент в Холивуд, също запазва мълчание по темата, като няма данни за съдебни спорове или финансови конфликти към този момент.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
звезди знаменитости Александра Дадарио Андрю Форм
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес