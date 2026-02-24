Александра Дадарио слага край на брака си

След три години брак актрисата Александра Дадарио и продуцентът Андрю Форм поемат по различни пътища. Новината за подадената молба за развод се появи в американските медии в края на февруари 2026 г., като първи за раздялата съобщиха таблоидни издания, а впоследствие информацията беше потвърдена от по-големи развлекателни медии.

Според публикация на TMZ, документите за развод са внесени официално, с което двойката слага край на връзката си, която започна през 2021 г. Малко след това представител на 39-годишната актриса, цитирани от "People", заяви, че раздялата е решение, "взето с любов и уважение". Двамата ще продължат да поддържат комуникация помежду си като родители, "отглеждайки заедно детето си и молят за лично пространство, докато преминават през този преходен период."

Снимка: Getty Images

Макар че онлайн гръмнаха заглавия, които съобщават за "сърцераздирателна причина", станала повод за раздялата на Дадарио и Форм, реалността изглежда по-малко драматична. В интернет се разпространява информация, че не става дума за конкретен скандал, изневяра или конфликт, а за постепенно емоционално отдалечаване.

Източниците описват класически сценарий в света на шоубизнеса: интензивно начало, последвано от натоварени графици, професионални ангажименти в различни градове и все по-малко споделено време. "Любовта просто е избледняла", твърдят анонимни източници, цитирани от американски медии.

Семейството остава приоритет

Двойката има малко дете, родено през 2024 г., и според информацията ще продължи да споделя родителските отговорности. Публичните изявления до момента подчертават взаимното уважение и желанието да се избегне излишни недоразумения, които да бъдат отразени от медиите.

Снимка: Getty Images

За Дадарио, позната на публиката с ролите си в сериали и филми, включително участие в "Белият лотос", през последното десетилетие, това е първи брак. Форм, утвърден продуцент в Холивуд, също запазва мълчание по темата, като няма данни за съдебни спорове или финансови конфликти към този момент.