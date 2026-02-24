Забавен, но раним: Иво Димчев след победата в "Като две капки вода"

Екстравагантният Иво Димчев спечели втория лайв в 14-тия сезон на "Като две капки вода" с образа на великата Едит Пиаф. С невероятното си изпълнение на на песента "Non, je ne regrette rien", той направи невероятна имитация, а журито го похвали за големия и неоспорим талант, който притежава. Въпреки че артистът признава колко далеч се чувства от творчеството на френската икона, той е щастлив, че се е докоснал до нея. "Мисля, че съм много много далеч от нея, но ми прави впечатление, че колкото повече се вижда усилието на човек да се докосне до образа, толкова това усилие започва да бъде важното, интересното, красивото и ценното. Иначе аз съм безкрайно далеч от Едит Пиаф", категоричен бе Иво Димчев в първото си кратко интервю по NOVA след победата.

Но отвъд забавния и изпълнен с чувство за хумор характер, Димчев притежава ранима душа. Самият той признава, че има много балади и любовни песни. "Това са първите песни, които пеех, и те са много интимни и съм много раним в тях. Хората ме познават повече със забавните ми и хумористични песни, но с Едит Пиаф и с този опит показах, че имам една друга чувствителност и уязвимост, които нося. Хората, които ме познават като артист, знаят, че носи и такъв цвят."

Дарението

А ето и какво сподели относно решението си да дари средствата от победата за хора, лекуващи се от СПИН. "Аз съм HIV позитивен от 20 години и ходя редовно в тази клиника, за да се изследвам, да си взимам терапията. Много ми се иска нещо да направя за тях. Веднъж вече направих една кампания през медиите, за да може да има там нормална чакалня. Сега, ако мога да помогна с още нещо, това ще ме направи безкрайно щастлив."

