Кабинетът "Радев":

Евакуираха Джордж Клуни и семейството му от дома им във Франция

30 юли 2026, 9:27 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Евакуираха Джордж Клуни и семейството му от дома им във Франция

Джордж Клуни и съпругата му Амал са напуснали дома си във Франция на фона на продължаващите горски пожари в цяла Европа. Двойката и 9-годишните им близнаци, Александър и Ела, живеят в град Бриньол, в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг в югоизточна Франция. В момента домът им се намира в един от многото райони, където горските пожари се разпространяват във Франция, Испания, Италия и Гърция.

Снимка: Getty Images

Двойката обяви евакуацията си в писмо до кмета на Бриньол, потвърди представител на Клуни. "Скъпи Дидие, в този момент нямаме представа дали нашият красив дом ще преживее този ужасен момент", започва писмото. "Докато напускаме Бриньол, искаме да подчертаем две неща: първо, надяваме се, че ти и жителите на нашия град сте в безопасност, и второ, че Амал и аз сме решени да се погрижим, каквото и да се случи с нашето село, ние сме част от тази общност и ще допринесем за възстановяването ѝ", продължава писмото. "Обичаме Бриньол и нашите приятели, които живеят там."

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Опасните пожари във Франция в момента обхващат площ, четири пъти по-голяма от Париж, съобщава Асошиейтед Прес. Около 224 000 души бяха евакуирани в региона Жиронда във Франция и още 3000 в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг, според CNN. Междувременно в Испания бяха евакуирани най-малко 63 152 души. Пожарите отнеха живота на двама пожарникари в Гърция, според Ройтерс.

По-добър живот за децата им

Снимка: Getty Images

64-годишният Джордж и 48-годишната Амал пазят личния си живот в тайна, но в интервю за списание "Esquire" от октомври 2025 г. актьорът разказа за решението им да превърнат фермата във Франция в основното си жилище. Джордж притежава имение в Англия, вила на езерото Комо в Италия и още един имот близо до семейството си в Кентъки.

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"Прекарах значителна част от детството си във ферма и като дете мразех цялата тази идея", обясни той. "Но сега, за тях, това е като... те не са залепени за iPad-ите си, разбираш ли? Вечерят с възрастните и трябва да си прибират чиниите. Имат много по-добър живот." Той призна, че е бил "загрижен за отглеждането на децата ни в Лос Анджелис, в културата на Холивуд".

Снимка: Getty Images

"Имах чувството, че никога няма да получат справедлив шанс в живота", каза той. "Във Франция – там на практика не им пука за славата. Не искам да се разхождат, притеснявайки се от папараците. Не искам да ги сравняват с известните деца на други хора."

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Но месеци по-рано, през февруари 2025 г., той каза пред "The New York Times", че никога не е предполагал, че основното им жилище ще бъде селска къща. "Израствайки в Кентъки, единственото, което исках, беше да избягам от фермата, да избягам от този живот", каза той. "Сега се озовавам отново в този живот. Карам трактор и правя всички тези неща. Това е най-добрият шанс за нормален живот.", пише "People".

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Пожари Джордж Клуни Франция евакуация Амал Клуни
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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