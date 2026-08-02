ЦСКА – Дунав Русе: Кога и къде да гледаме двубоя от третия кръг на Първа лига?

ЦСКА приема днес Дунав Русе в двубой от третия кръг на родната Първа лига. Двата тима се намират в коренно различна ситуация от началото на сезона, като до момента „армейците“ записаха една победа и едно равенство. „Драконите“, които се завърнаха в елита през настоящата кампания, пък са в серия от две поредни поражения и заемат последното място в класирането. Все пак трябва да се отбележи, че русенци имаха много тежки мачове на старта на сезона, след като се изправиха последователно срещу Левски и Лудогорец.

ЦСКА – Дунав: Начален час и ТВ

ЦСКА влиза в двубоя с голямо настроение, след като в последния си мач успя да елиминира азербайджанския Карабах след изпълнение на дузпи, а по този начин си осигури участие в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Дунав пък ще иска най-накрая да запише поне точка в Първа лига, след като в предните си два мача отстъпи пред Левски (1:2) и Лудогорец (0:2).

В колко часа започва мачът между ЦСКА и Дунав Русе?

Двубоят между ЦСКА и Дунав Русе е късната среща в днешната програма на Първа лига. Мачът е насрочен за 21:15 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

Коя телевизия ще излъчва срещата ЦСКА-Дунав?

Двубоят между ЦСКА и Дунав ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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