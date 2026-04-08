Любовни страсти и целувки в "Hell’s Kitchen" (ВИДЕО)

Кухнята на "Hell’s Kitchen" за пореден път се оказа по-гореща от очакваното, но този път не заради загорели тигани, а заради пламнали чувства. Големият взрив във вчерашния епизод (7 април) дойде от неочакваната близост между 24-годишната шампионка по спортни танци Деси Трифонова и 27-годишния рапър Илиян Събков.

Една целувка с горчив привкус

След седмици на прикрити погледи и осезаема проява на симпатии, двамата кулинари най-накрая свалиха гарда и се отдадоха на емоциите си. Целувката им пред камерите на шоуто обаче не предизвика само романтични въздишки, а истинска лавина от критики.

Деси не е просто случаен участник – тя е дъщеря на емблематичната двойка от Big Brother Family Корнелия и Христо Трифонови и, по-важното, в реалния живот е обвързана жена и майка на две деца.

Рапърът Илиян, който обича да се шегува с роднинската си връзка с Лили Иванова, този път беше пределно сериозен. В емоционална изповед пред зрителите той призна, че осъзнава тежестта на прекрачената граница.

"Аз съм любвеобилен и топъл човек, но понякога тази топлина подвежда. Обаче целта никога не е да нараня някого", каза той пред камерите.

"Тъпо ми е, съвестно ми е... най-вече заради това, че тя е семейна. Не съм разбивач на семейства, но сърцето ми вече е дадено", сподели Илиян, поемайки цялата вина върху себе си.

Мнозина нападнаха Деси в страниците на шоуто в социалните мрежи, припомняйки ѝ, че децата ѝ я гледат от екрана и че подобно поведение е недопустимо за обвързана жена.

Други призоваха към по-малко съдене, изтъквайки, че никой не знае какво се случва зад затворените врати на дома ѝ и дали тя изобщо е била щастлива в брака си.