Предотвратено зрелище: Какво откри полицията в Гърция преди Великден?

26 000 огромни фойерверки откриха гръцките власти у собственик на магазин на остров Кос в югоизточната част на Егейско море, предаде гръцкото издание Kathimerini. Те са били конфискувани. Собственикът на магазина е идентифициран като 59-годишен гръцки гражданин. ТОй бе задържан на фона на засилените мерки на гръцката полиция преди православния Великден.

„По време на великденските празници ставаме свидетели на тежки инциденти, поради опасния обичай да се пускат фойерверки, въпреки че е незаконно“, се казва в полицейско изявление.

Фойерверки са традиция в Гърция по Великден, но това е противозаконно и полицията извърши поредица от арести в цялата страна през последните седмици. Всяка година се регистрират няколко наранявания в резултат на обичая.

Припомняме, че миналата година през април полицията конфискува над 130 000 незаконни пиратки, фойерверки и сигнални ракети в опит да ограничи щетите от това, което се превърна във великденски обичай в Гърция - да се пускат хиляди фойерверки, когато църковните камбани бият за Възкресение Христово в нощта на Велика събота.

Ракетната война в Гърция

На остров Хиос е село Вронтадос, което е домакин на ежегодна „ракетна война“, в която се изстрелват стотици фойерверки в превърналото се в туристическа атракция. Седем души бяха арестувани там в неделя, след като получиха изгаряния при инцидент, за който се твърди, че са правили ракети за събитието Vrontados. ОЩЕ: Петима са ранени при инцидент с производство на ракети за Великден