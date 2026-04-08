България открива почетни консулства в Казахстан и Грузия

08 април 2026, 15:31 часа 192 прочитания 0 коментара
Министерският съвет даде съгласие за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Бургас и консулски окръг, обхващащ територията на областите с административни центрове градовете Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Хасково, както и съгласие българският гражданин Станислав Райнов Новаков да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България.

Г-н Новаков е български гражданин, притежаващ богат професионален опит в сферата на туризма. Заемал е длъжностите на заместник-председател на Държавната агенция по туризъм, заместник-председател на Програмния комитет и Комитета по бюджет и финанси на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) и съветник на генералния секретар на UNWTO по въпросите за Югоизточна Европа, председател на Европейския институт по туризъм и др. От 2011 г. понастоящем е председател на УС и изпълнителен директор на „ЕЙЧ-ЕМ Хотели“ АД, както и управител на компании, свързани с управлението на недвижими имоти, строителството и туризма. В периода 2006- 2014 г. Станислав Новаков е изпълнявал функциите на почетен консул на Република Казахстан в България, със седалище в гр. Варна.

Откриването на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице със седалище в гр. Бургас, ще допринесе за развитието на двустранното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите, транспорта, туризма и културата, както и за оказването на консулска и правна помощ на гражданите на Република Казахстан, пребиваващи на територията на нашата страна.

Почетно консулство и в Грузия

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България и в Грузия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, и назначаване на Николоз Хундзакишвили - грузински гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България със седалище в град Тбилиси и с консулски окръг, обхващащ територията на Грузия.

Г-н Хундзакишвили е уважавана фигура в грузинските бизнес среди, има богат опит в областта на иновациите, инвестициите и високите технологии, съучредител е на финтех платформа за устойчиво земеделие и на научно ориентиран стартъп за гарантиране на устойчиви енергийни решения. Новоназначеният почетен консул на България е заемал и отговорни длъжности в Министерството на външните работи на Грузия, постоянното представителство на Грузия пред НАТО и посолството на Грузия в Атина между 1995 и 2010 година.

Откриването на консулство на Република България в Грузия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в гр. Тбилиси, ще допринесе за развитието на потенциала на двустранните икономически отношения между България и Грузия в различни секторни области - преди всичко в търговско- икономическо отношение, както и по линия на свързаността (транспортна, енергийна, цифрова, контакти между хората), както и ще подпомогне оказването на консулска и правна помощ на гражданите на Република България, пребиваващи на територията на Грузия.

Ивелин Стоянов
