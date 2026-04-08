Веласкес призна голямата му болка от Добрич, постави цел за мача с Арда и отсече: "Няма шанс да мислим за ЦСКА!"

Наставникът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди двубоя срещу Арда Кърджали на стадион "Георги Аспарухов" от 29-ия кръг на Първа лига. Специалистът отново се върна към терена в Добрич от уикенда, където "сините" загубиха ценни две точки в битката за титлата. Той призна и голямата му болка за този мач - че когато си работил 24/7, не му е приятно 75% от играта да се определя от състоянието на терена.

Левски е преживял случилото се в Добруджа, но Веласкес го боли, че теренът е определил играта

Веласкес обаче бе категоричен, че този мач няма да повлияе по никакъв начин на двубоя с Арда, за който целта на "сините" е да отведат мача, където на тях им се иска. И отбеляза, че няма никакъв шанс в главите на футболистите му да има мисли за предстоящото дерби срещу ЦСКА в понеделник. Според него, Левски винаги играе мач за мач и го доказва всяка седмица с поведението си на терена.

"Добре се справихме с възстановяването след последния ни мач. Истина е, че получихме сериозен шамар с втория гол на Добруджа. Истина е, че и ние успяхме да вкараме нашия втори гол в 96-ата минута, бяха луди последни минути. Добре реагирахме на всичко, което се случи в този мач. Анализирахме мача и това, което се случи от първата до последната минута. И вече сме тотално насочени към утрешния мач срещу Арда", започна Веласкес.

Двама ключови играчи ще остсъстват за Левски срещу Арда

"Истина е, че Кристиан Димитров и Майкон са ни важни и ще отсъстват, но аз съм доволен от всички налични футболисти. Имам абсолютно доверие във всеки един в отбора. Ще потърсим най-добрите 11 за утрешния мач.

Като че ли всички са изненадани от моите думи за терена и това, че съм го посочил. Смятам, че всички да сме обединени около мнението, че на такъв терен (този в Добрич) не може да се играе футбол, ако търсим израстване. Всеки, който ме познава, знае, че аз никога не търся извинение. Нямам проблем да поемам отговорност и във футбола, и в личния ми живот. Но конкретно за последния мач, много боли, когато работиш 24/7, и идва този мач, в който над 75% от играта бе определена от терена. Не е в моите способности да променя каквото и да е, някои неща не зависят от мен. Това, което ще стане утре, е просто да играем на нормален терен, на който може да победи един от двата отбора. Това, което ние ще се опитаме да направим, е да поставим всички футболни аргументи, за да спечелим този мач.

Левски не мисли за мача с ЦСКА, а само как да победи Арда

Не мисля, че мачът с Добруджа ще се отрази по някакъв начин на утрешния мач с Арда. Амбициите и желанието ще бъдат максимални. Много добре се справят момчетата и заслужават наистина висока оценка. Много високо оценявам тяхната работа. Вярваме в нашите възможности, осъзнавайки че утре ни чака съвсем друг мач в сравнение с последния. И ще се опитаме да изиграем добър мач, да го отведем там, където на нас ни се иска, и да опитаме да го спечелим.

Фокусът ни е тотално в мача с Арда, няма шанс да се мисли за ЦСКА. Играчите не отдават по-голямо или по-малко значение на който и да е мач. Най-важният мач е следващият. Това послание е ясно в съблекалнята и мисля, че го показваме във всеки мач. Заради което аз нямам никакво съмнение и смятам, че сме тотално фокусирани върху мача утре", завърши Веласкес.

