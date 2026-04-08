Правителството оряза милиони евро за Върховния административен съд, гласувани от кабинета Желязков

Министерският съвет отмени Решение № 98 от 29 януари 2026 г., с което беше одобрено допълнително финансиране за съдебната власт в размер на 2 098 877 евро за обезпечаване на дейността на Върховния административен съд (ВАС), съобщават от правителствената пресслужба. Средствата бяха гласувани от предишното правителство на Росен Желязков.

Основният мотив е, че прогнозираното увеличение на конкретните делата, за обезпечаването на които бе предвидено допълнителното финансиране, не се е реализирало, а предвидените средства се оказват непропорционални на реалната натовареност.

Парите бяха поискани от Висшия съдебен съвет по предложение на и.ф. председателя на ВАС с оглед на очаквана прекомерна натовареност на съдиите в този съд, след влизане в сила на промени в Закона за държавната собственост през септември 2025 г. С тях се предвиди отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, да подлежи на обжалване пред ВАС. На базата на това от ВАС заявиха нужда от 16 допълнителни броя съдии и 25 щатни бройки администрация, за обезпечаването на които са необходими допълнителни 2 098 877 евро.

Още: "Хората избират между гласуването и топлия обяд": Гюров попита "кой" използва лихварите и тефтерите за вересия, за да влезе в НС

Анализът на натовареността обаче показва съществено разминаване с първоначалните очаквания: за периода януари 2025 - март 2026 г. са образувани общо 112 дела по такива казуси пред административните съдилища в страната и ВАС; след влизане в сила на новите разпоредби през септември 2025 г. са образувани едва 18 дела пред ВАС или около 2 дела месечно. Освен това решенията по тези дела са окончателни, поради което не се очаква образуване на касационни дела пред същия съд.

Тези данни водят до извода, че не се наблюдава очакваният ръст на натовареността, който да оправдае допълнителния ресурс.

Още: Върховният административен съд с нов и.ф. шеф (СНИМКИ)