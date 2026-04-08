Спорт:

"Еконт" спира доставки на пратки в малките населени места

08 април 2026, 15:58 часа 152 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Еконт" спира доставки на пратки в малките населени места

Куриерската компания "Еконт" обяви поредни промени в обхвата на работата си. В следващите седмици фирмата ще прекрати доставянето на пратките до адрес в малките населени места и ще премине към обслужване в офиси и чрез автомати за самообслужване, съобщават от компанията.

"Дълго време моделът в логистиката беше да сме навсякъде... Променяме модела. Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва както е обещана. Преминаваме към обслужване чрез офиси и Еконтомати – точки, в които услугата е ясна, предвидима и работи еднакво добре всеки ден", обясни в публикация във Фейсбук съоснователят на "Еконт" Николай Събев, който е и бивш министър в кабинета "Петков".

Снимка: iStock

Защо?

Оптимизацията е заради закъсненията и трудностите при покриването на отдалечени адреси. От компанията подчертават, че ще наблегнат на точността при доставянето на пратките. Компанията е предприела и сериозно свиване на разходите си. Преди месеци бе обявена и друга голяма промяна - прекратяване на т.нар. универсална пощенска услуга - т.е. разнасяне на обикновени писма, малки пакети без проследяване, рекламни материали.

"Универсалната кореспонденция остава в ръцете на „Български пощи“, а „Еконт“ ще се насочи изцяло към логистиката на стоки и високоскоростните куриерски услуги", обясниха от частната компания.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Статистиката на Комисията за регулиране на съобщенията показва, че добрите стари писмовни пратки са на доизживяване, а доставките на стоки по куриер вече генерират над 90% от приходите в сектора, особено заради разцвета на електронната търговия и онлайн магазините. Фокусът върху точките за самообслужване оптимизира разходите на операторите и предлага по-голяма ценова и времева гъвкавост за крайния потребител.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
куриерска пратка куриери куриерски услуги Еконт
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес