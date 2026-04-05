Дебютна роля за дъщерята на Анджелина Джоли: Тотално копие на майка си (ВИДЕО)

Шайло Нувел Джоли предизвика сензация с първото си появяване като актриса, но не във филм или сериал, а в музикалния клип на една от най-известните K-Pop певици в момента: Даюнг, в песента ѝ "What's a Girl to Do", макар че засега е излязъл само първият тийзър с продължителност едва 20 секунди, тъй като песента ще бъде пусната на 7 април. На 19 години първата биологична дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит прави своя дебют и започва артистичната си кариера, за да си извоюва име далеч от родителите си.

Всичко обаче сочи, че животът ѝ ще бъде по-скоро свързан с музиката и танца, отколкото с актьорството. Потребителите в социалните мрежи бързо забелязаха появата ѝ в музикалния клип, изпълвайки коментарите с препратки към нея, главно заради огромната ѝ прилика с майка си: "Това дъщерята на Анджелина Джоли ли е?", "Гените на Джоли", "Тя буквално прилича толкова много на майка си, о, Боже!" или "Дъщерята на Анджелина е страхотна, това е музикалният клип на годината", са някои от коментарите, които могат да се прочетат.

Още: Защо Анджелина Джоли повече не откри любовта след Брад Пит?

Новото име на Шайло, за да се откъсне от баща си

Животът ѝ обаче е обгърнат и от спорове, свързани с неблагополучните отношения между родителите ѝ – Анджелина и Брад, до такава степен, че миналото лято тя реши да си смени името, като се отрече от наследството на Пит: новото ѝ име е Ши Джоли.

Още: Синът на Брад Пит публично се отрече от баща си

Но тя не е единствената, която е направила това. Сестра ѝ Вивиен, на 17 години, се появи като Вивиен Джоли в мюзикъла на Бродуей "The Outsiders", където работи като асистентка на майка си и продуцентка. По същия начин Захара беше представена в колежа "Спелман" като Захара Марли Джоли. Междувременно Мадокс също спря да използва фамилията Пит, припомня "Marca".