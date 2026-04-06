Симона като Марая Кери с първа победа в "Като две капки вода"

Изданието на "Като две капки вода", в което участниците изпълняваха дуети с известни певци, бе спечелено от Симона, която имитираше Марая Кери в дует с Михаела Маринова, която пък влезе в образа на Уитни Хюстън. Това бе първа победа за младата попфолк изпълнителка. А вечерта започна с почит към Михаил Белчев, който ни напусна днес.

Как преминаха имитациите

Първи на сцената на шоуто за имитации се качи Борис Христов, който влезе в образа на Васил Найденов, а негова дуетна половинка бе Михаела Филева, която пък имитираше Силвия Кацарова. Двамата изпяха "Огън от любов", а Христов направи наистина прекрасна имитация на Васко Кеца.

Весела Бабинова и Владимир Зомбори като дует "Каризма"

След него дойде ред на имитацията на Весела Бабинова, на която се падна задачата да влезе в образа на Миро от дует "Каризма". Неин партньор на сцената се оказа и партньорът ѝ в живота Владимир Зомбори, който пък се превъплъти в образа на Галя от култовия български дует. Двамата изпяха хита "Колко ми липсваш". Актьорското семейство се опита всячески да не прави пародия от тази имитация и за това спомогна изпълнението на Зомбори.

Виктор беше в дует с Орлин Павлов и двамата влязоха в образите на Ед Шийрън и Том Джоунс за кавъра на Принс "Kiss". И двамата се справиха прекрасно, особено Орлин, който направо "открадна" неподражаемия глас на Том Джоунс.

Маги Джанаварова и Даниел Пеев-Дънди като Мери Джей Блайдж и Боно

Следващата дуетна имитиация бе на Даниел Пеев-Дънди и Маги Джанаварова, като двамата изпяха "One" на Мери Джей Блайдж и Боно от U2. Култовата песен им лепна "като ръкавица" и всъщност се получи едно доста добро имитационно парче, добре подпомогнато от пеенето на Маги.

Имитация номер 5 бе чакана от цялата публика, тъй като Иво Димчев получи задача да влезе в образа на Тони Стораро, а на сцената до него застана Фики Стораро, за да изпеят двамата "Кажи ми като мъж". Димчев се постара, но на моменти преиграваше образа, което обаче не му попречи да получи поздравленията и на публиката, и на журито.

Пламена и Дарин Ангелов като Оливия Нютън-Джон и Джон Траволта

Последва дуетът на Пламена с Дарин Ангелов като Оливия Нютън-Джон и Джон Траволта. Двамата изпълниха "You're the One That I Want" от класиката "Брилянтин". Дуетът им се получи доста добре и успя да предаде настроението и от филма.

Алекс Раева получи задачата да имитира Шер в дуета с Ерос Рамацоти "Piu Che Puoi", имитиран от Рафи Богосян. Двамата направиха ударна имитация, която вдигна на крака залата.

Емилия и Вениамин като Глория и Азис

Емилия пък трябваше да имитира колежката си Глория в дуета ѝ с Азис (който бе имитиран от Вениамин) за песента "Не сме безгрешни". Поредният попфолк хит прозвуча доста близо до оригинала, за което спомогна основно изпълнението на Вениамин.

Последна тази вечер на сцената на "Като две капки вода" се появи Симона, която имитираше Марая Кери, заедно с Михаела Маринова, която имитираше Уитни Хюстън, а двете изпяха "When You Believe". Певиците показаха изключителни вокални възможности и категорично впечатлиха журито.