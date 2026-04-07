Простреляха известен рапър пред казино, състоянието му е неясно

Известният американски рапър Offset е бил прострелян и е в стабилно състояние, според негов говорител от Migos, но точното му състояние е неизвестно. Той се лекува в болница и е под внимателно наблюдение, се казва в изявление. Offset беше женен за Карди Би, с която има три деца. Полицейското управление на Семинол съобщи, че човек е получил наранявания, които не са животозастрашаващи, в понеделник вечерта в зона за паркиране извън Seminole Hard Rock в Холивуд, Флорида. Полицейското управление не е идентифицирало жертвата. Двама души са били задържани от полицията и служители разследват инцидента, според изявление на полицейското управление, цитирано от CNN.

Още: Разследват стрелба близо до Белия дом

"Мястото е обезопасено и няма заплаха за обществеността", се казва в изявление на полицейското управление.

Снимка: Getty Images

Бившият член на хип-хоп триото от Атланта Migos, чието истинско име е Киари Кендрел Сефус, е бил прострелян в зона за паркиране на автомобили пред хотел и казино Seminole Hard Rock, потвърди говорител на Offset пред медиите. Подробности за събитията, предшестващи стрелбата, все още не са налични.

Още: Лейди Гага се срина и отмени концерта си в Монреал

Припомняме, че колегата на Offset от Migos, Takeoff, почина на 28-годишна възраст през 2022 г., след като беше застрелян пред боулинг зала в Хюстън, където той и чичо му Quavo, също от Migos, са играели на зарове. Обвиняемият, Патрик Кларк, поддържа невинността си и ще бъде съден през ноември, според "Houston Chronicle".

Известни с характерния си бърз триплетен поток, Migos избухнаха с хита "Versace" от 2013 г. и по-късно получиха номинации за "Грами" за най-добър рап албум с "Culture" от 2017 г. и за най-добро рап изпълнение. Те са най-известни с колаборацията си с Lil Uzi Vert от 2016 г. "Bad and Boujee", която достигна номер 1 в САЩ, както и с хитовете в Топ 10 "MotorSport" с Nicki Minaj и Cardi B и "Walk It Talk It" с Drake.