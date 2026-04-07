Простреляха известен рапър пред казино, състоянието му е неясно

07 април 2026, 11:06 часа 0 коментара
Известният американски рапър Offset е бил прострелян и е в стабилно състояние, според негов говорител от Migos, но точното му състояние е неизвестно. Той се лекува в болница и е под внимателно наблюдение, се казва в изявление. Offset беше женен за Карди Би, с която има три деца. Полицейското управление на Семинол съобщи, че човек е получил наранявания, които не са животозастрашаващи, в понеделник вечерта в зона за паркиране извън Seminole Hard Rock в Холивуд, Флорида. Полицейското управление не е идентифицирало жертвата. Двама души са били задържани от полицията и служители разследват инцидента, според изявление на полицейското управление, цитирано от CNN.

"Мястото е обезопасено и няма заплаха за обществеността", се казва в изявление на полицейското управление.

Бившият член на хип-хоп триото от Атланта Migos, чието истинско име е Киари Кендрел Сефус, е бил прострелян в зона за паркиране на автомобили пред хотел и казино Seminole Hard Rock, потвърди говорител на Offset пред медиите. Подробности за събитията, предшестващи стрелбата, все още не са налични.

Припомняме, че колегата на Offset от Migos, Takeoff, почина на 28-годишна възраст през 2022 г., след като беше застрелян пред боулинг зала в Хюстън, където той и чичо му Quavo, също от Migos, са играели на зарове. Обвиняемият, Патрик Кларк, поддържа невинността си и ще бъде съден през ноември, според "Houston Chronicle". 

Известни с характерния си бърз триплетен поток, Migos избухнаха с хита "Versace" от 2013 г. и по-късно получиха номинации за "Грами" за най-добър рап албум с "Culture" от 2017 г. и за най-добро рап изпълнение. Те са най-известни с колаборацията си с Lil Uzi Vert от 2016 г. "Bad and Boujee", която достигна номер 1 в САЩ, както и с хитовете в Топ 10 "MotorSport" с Nicki Minaj и Cardi B и "Walk It Talk It" с Drake.

Яна Баярова
