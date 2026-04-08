Кабинетът "Гюров" отмени скандално решение на Мариан Бачев за остров Св. св. Кирик и Юлита

Част от имота на остров Св. св. Кирик и Юлита беше прехвърлен от Министерството на културата към "Пристанищна инфраструктура" по времето на министър Мариан Бачев и кабинета "Желязков". Планът остров "Св. св. Кирик и Юлита" да се превърне в международен културен и научен център отново е на дневен ред, след като Министерският съвет реши да върне управлението на целия имот на Министерството на културата. Това става ясно от решенията на кабинета, приети днес.

В последните дни на предходното управление - на 21 януари 2026 г. - изненадващо част от терена на острова беше прехвърлена от Министерството на културата към "Пристанищна инфраструктура" с мотива "отпаднала нужда". Решението предизвика незабавна реакция - директори на водещи музеи, архитекти и археолози разпространиха отворено писмо, в което предупредиха, че подобна стъпка поставя под риск бъдещето на острова като културен и научен център.

"Вярваме, че решение № 60/21.01.2026 г. на Министерски съвет създава реалната опасност проектът за създаване на център за култура, наука и изкуство на острова да бъде сериозно ощетен или доведен до невъзможност за реализация, като фокус станат пристанищната и обслужваща инфраструктура, новото строителство и паркинги, за сметка на културната, научната и обществената функция", се посочваше в петицията на експертите.

От Министерството на културата, оглавявано от Бачев, тогава защитиха решението с аргумента, че това е единственият начин да бъде осигурен достъп до обектите на остров "Св. св. Кирик и Юлита".

С днешното си решение правителството връща предишния статут на имота и, по собствените му думи, "създава необходимите условия островът да бъде развит като пространство с висока обществена значимост и с потенциал да се утвърди като международен център за култура, история, наука и събития".

"Създава се институционална рамка за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски комплекс с международно значение. Решението е изцяло съобразено с действащите режими за опазване на територията и гарантира, че всички бъдещи действия ще бъдат насочени към съхраняване на нейната автентичност, историческа памет и културна стойност. Остров "Св. св. Кирик и Юлита" заема ключово място в българското културно наследство. С приетото решение се създават условия той да бъде трайно съхранен, отворен към обществото и развит като живо пространство за културен обмен, образование, научна дейност и международни партньорства", подчертават от Министерския съвет.

Остров "Св. св. Кирик и Юлита" е културно-исторически обект с изключително значение за българската и черноморската история. Той е предоставен за управление на Министерството на културата още през 2010 г. с идеята да се изгради Център за култура, наука и образование, както и Музей на черноморските култури. Предвижда се именно тук да бъдат разположени седалището, пристанът и бъдещата научна и образователна инфраструктура на Центъра за подводна археология, който наскоро получи статут на регионален институт за Черноморския и Долнодунавския регион под егидата на ЮНЕСКО. Именно концепцията за остров Св. св. Кирик и Юлита изигра ключова роля при издигането и защитата на кандидатурата на Центъра за подводна археология за придобиване на този статут.