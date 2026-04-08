Окончателно: 18 години затвор за убийството заради заря в “Люлин“

08 април 2026, 15:49 часа 202 прочитания 0 коментара
Окончателно: 18 години затвор за убийството заради заря в “Люлин“

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата от 18 години “лишаване от свобода“ за Денис-Мустафа Камел Ал Газзи за умишленото убийство на Илиян И. в столичния квартал “Люлин“ през януари 2022 г. Това съобщават на странцата на съда в интернет. С решение от 24 март 2026 г. върховните съдии оставят в сила акта на Апелативния съд – София, който вече беше потвърдил присъдата на Софийския градски съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Съдът приема, че подсъдимият е намушкал смъртоносно жертвата след конфликт, възникнал заради използване на фойерверки. Убийството е извършено по хулигански подбуди – на обществено място, без личен мотив и с демонстративно незачитане на обществения ред и личната неприкосновеност.

Обвинението поиска доживотен затвор

ВКС отхвърля жалбите както на подсъдимия, така и на частния обвинител. Защитата настоява за по-лека присъда или връщане на делото, а обвинението – за по-тежко наказание и квалификация “особено мъчителен начин“ с искане за доживотен затвор.

Върховните съдии не откриват процесуални нарушения и приемат, че доказателствата са анализирани обективно и в пълнота. Според съда няма данни подсъдимият да е действал при неизбежна отбрана или в състояние на силно раздразнение.

От решението става ясно, че именно подсъдимият е започнал конфликта с агресивно поведение, което впоследствие е прераснало във физическа саморазправа. Опитите на присъстващите да го изтласкат са били защитна реакция, а не нападение.

Съдът подчертава, че макар празненството с фойерверки да е нарушило обществения ред, това не оправдава последвалото насилие.

Според ВКС наложеното наказание е справедливо и съответства на тежестта на престъплението, като ще изпълни целите на закона – както превъзпитание на извършителя, така и превенция за обществото.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ВКС Затвор обвинение убийство
