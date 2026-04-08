Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп заплаши с тежки мита всеки, който доставя оръжие на Иран. С Хегсет уверяват, че няма да има иранско ядрено оръжие (ВИДЕО)

08 април 2026, 15:49 часа 88 прочитания 0 коментара
Всяка държава, която предоставя оръжия на Иран, незабавно ще бъде наказана с 50% общи мита за всички свои стоки и услуги, с които търгува със САЩ. Това обяви в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. В друга публикация там той обяви, че ще бъде говорено с Иран за облекчаване на американските санкции срещу Ислямската република, като увери, че Техеран няма да обогатява уран и че всеки ирански обект, където това е възможно, се следи от сателити (Космическа сила):

"Те знаят, че това споразумение значи, че никога няма да притежават ядрено оръжие", повтори американският военен министър Пийт Хегсет. Точно както и Тръмп в Truth Social, Хегсет увери, че "ядреният прах" бил дълбоко заровен и се наблюдава от Космоса. И Иран щял да бъде лишен от всеки ядрен материал, който не трябва да притежава: "Ще ни го дадат или доброволно - както изложи президентът, или ще го вземем":

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Повече не могат да произвеждат ракети, установки, дронове – заводите им са изравнени със земята", увери Хегсет:

Началникът на обединените щабове на американската армия генерал Дан Кейн добави, че по време на военните действия САЩ са прехванали заедно с държавите от Персийския залив над 1700 ирански балистични ракети и далекобойни дронове и са ударили над 13 000 цели в Иран:

"Иранците бяха унижени и са деморализирани – ние контролираме съдбата им, не е обратното, затова дойдоха на масата за преговори", продължи Хегсет. Но думите му всъщност показват, че все още няма никакъв подписан договор и нищо от предложението от двете страни рамки за мир още не се е превърнало в документ, който трябва да се спазва. Американският военен министър обаче настоя – всеки знае, че никой не може да сключва по-добре сделки от Доналд Тръмп. Американското военно министерство засега си свърши работата, каза той – ОЩЕ: САЩ и Иран ще преговарят в Пакистан на 10 април: Кой за какво настоява?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ядрено оръжие обогатен уран иранска ядрена програма Пийт Хегсет ирански ракети ирански дронове ирански балистични ракети война Иран мита Тръмп обогатяване на уран
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес