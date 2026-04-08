Тръмп заплаши с тежки мита всеки, който доставя оръжие на Иран. С Хегсет уверяват, че няма да има иранско ядрено оръжие (ВИДЕО)

Всяка държава, която предоставя оръжия на Иран, незабавно ще бъде наказана с 50% общи мита за всички свои стоки и услуги, с които търгува със САЩ. Това обяви в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. В друга публикация там той обяви, че ще бъде говорено с Иран за облекчаване на американските санкции срещу Ислямската република, като увери, че Техеран няма да обогатява уран и че всеки ирански обект, където това е възможно, се следи от сателити (Космическа сила):
A Country supplying Military Weapons to Iran will be immediately tariffed, on any and all goods sold to the United States of America, 50%, effective immediately. There will be no exclusions or exemptions! pic.twitter.com/Ex7Uw7ZzR2
The United States will work closely with Iran, which we have determined has gone through what will be a very productive Regime Change!
There will be no enrichment of Uranium, and the United States will, working with Iran, dig up and remove all of the deeply… pic.twitter.com/mxzXJhUAHu
"Те знаят, че това споразумение значи, че никога няма да притежават ядрено оръжие", повтори американският военен министър Пийт Хегсет. Точно както и Тръмп в Truth Social, Хегсет увери, че "ядреният прах" бил дълбоко заровен и се наблюдава от Космоса. И Иран щял да бъде лишен от всеки ядрен материал, който не трябва да притежава: "Ще ни го дадат или доброволно - както изложи президентът, или ще го вземем":
They know this agreement means they will never, ever possess a nuclear weapon.
Under the terms, any nuclear material they should not have will be removed — any material.
Their facilities are deeply buried and watched 24/7 overhead.
Trump has been clear from the… pic.twitter.com/92PuguH29u
They will either give it to us, as the President has laid out — they’ll give it to us voluntarily — or we’ll get it.
We’ll take it. We’ll take it out.
Or, if we have to do something else ourselves, like we did in Operation Midnight… pic.twitter.com/JFhfX2YEpa
"Повече не могат да произвеждат ракети, установки, дронове – заводите им са изравнени със земята", увери Хегсет:
They can no longer build missiles, build rockets, build launchers or build UAVs. pic.twitter.com/Zsf7YIeLl9
Началникът на обединените щабове на американската армия генерал Дан Кейн добави, че по време на военните действия САЩ са прехванали заедно с държавите от Персийския залив над 1700 ирански балистични ракети и далекобойни дронове и са ударили над 13 000 цели в Иран:
We have thus far intercepted 1,700 ballistic missiles and one-way attack drones, defending our forces, our partners, and the civilian population — and we remain ready to do so should the need arise. pic.twitter.com/kJFzOGlFOY
"Иранците бяха унижени и са деморализирани – ние контролираме съдбата им, не е обратното, затова дойдоха на масата за преговори", продължи Хегсет. Но думите му всъщност показват, че все още няма никакъв подписан договор и нищо от предложението от двете страни рамки за мир още не се е превърнало в документ, който трябва да се спазва. Американският военен министър обаче настоя – всеки знае, че никой не може да сключва по-добре сделки от Доналд Тръмп. Американското военно министерство засега си свърши работата, каза той –
The Iranians were humiliated and demoralized.
We control their fate, not the other way around. That’s why they came to the table. pic.twitter.com/yLwCG5Q6yf
The War Department, for now, has done its part. We stand ready in the background to ensure Iran upholds every reasonable term.
And as everyone knows, nobody makes a better deal than Trump.
To the warriors of Epic Fury, I say: well done.
Job well done. But stay… pic.twitter.com/wD2Bn4XUXM