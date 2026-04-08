"Хората избират между гласуването и топлия обяд": Гюров попита "кой" използва лихварите и тефтерите за вересия, за да влезе в НС

"223 са задържаните за изборни престъпления до момента - почти един парламент хора. Те са опитали да подменят волята на народа и да заменят народните представители със свои." Това заяви преди началото на правителственото заседание в сряда служебният министър-председател Андрей Гюров.

Той отбеляза, че при визитата си в Якоруда е забелязал притеснение у местните хора да говорят. "Те си мислят, че всичко е свързано с изборите и тяхното гласуване - дървата за огрев, топлият обяд, социалните помощи. Това значи, че не са свободни. Тук идва ролята на МВР и министър Дечев. Полицията трябва да бъде при хората. Тя е гаранция за сигурност и свобода. Органите на реда трябва да са на терен като защита за техните права и тях. Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват или да получат топъл обяд. Недопустимо е и затова с министър Адемов работим в посока превенция", коментира премиерът.

Още: Над милион лева за реклама: Кои медии взеха най-много пари от партиите и кой къде харчи за изборите? (СНИМКИ)

Унизителни схеми

По думите на Гюров главният секретар на МВР е разказал, че купеният вот се осъществява и срещу опростяване на вересии, понякога и в минимален размер - 8 евро. "Това е унизително. Гласовете се купуват и с фалшиви пари. Задаваме си въпроса кой стои зад купувачите на вот - кой иска да влезе в парламента чрез лихварите и тефтерите за вересия. Не виждаме политическите партии да ги атакуват, а градят предизборна кампания с атаки към служебното правителство. Няма да слезем на партийния терен, а ще се борим с брокерите на гласове. Правителството е легитимно, защото защитава свободното право на глас, независимо от ударите в гръб. Мисията ни е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях. Няма да се откажем от борбата в мисията ни", заяви Гюров.

Той определи като съюзници на кабинета тези, които гласуват, не си продават гласа и вдъхновяват другите да не са безразлични.

Още: Андрей Гюров: Иззехме над половин милион евро за купен вот (ВИДЕО)