Лейди Гага се срина и отмени концерта си в Монреал

Лейди Гага отмени концерта си в Монреал поради влошено здраве. Няколко часа преди да излезе на сцената в канадския град в рамките на турнето си Mayhem Ball, тя обяви, че се налага да отмени концерта си, след като се е разболяла от респираторна инфекция. "Много съжалявам, че трябва да ви съобщя, че не мога да изляза на сцената тази вечер и се налага да отменя концерта", сподели Гага в Instagram Story на 6 април. "През последните няколко дни се боря с респираторна инфекция и правя всичко възможно, за да си почивам и да се възстановя, но състоянието ми се влоши. Лекарят ми категорично ми препоръча да не излизам на сцената днес и, честно казано, не мисля, че днес бих могла да ви предложа изпълнението, което заслужавате. Много съжалявам пред всички, които бяха планирали да дойдат и да ме подкрепят", допълни певицата.

Лейди Гага изнася концерти от юли 2025 г. и трябва да завърши турнето си от 86 дати в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк на 13 април.

Междувременно тя присъства на наградите "Грами" 2026 през февруари, където спечели наградата за най-добър поп вокален албум за "Mayhem", и е заета с подготовката на предстоящата си сватба с годеника си Майкъл Полански, предава БГНЕС.

