Матю Макконъхи разкри, че по-малкият размер на едно нещо в спалнята е спасение за брака

По-голямото невинаги е по-добро. Матю Макконъхи разкри в новата си книга, че смяната на голямото легло с по-малко е помогнала да се сближи със съпругата си от 13 години, Камила Алвес — и той потвърди това свое мнение в последващо интервю, съобщи "Page Six". "Най-доброто, което можеш да направиш за своя брак", е заглавието на едно от стихотворенията в книгата му "Poems & Prayers".

А в самото стихотворение се казва: "Един сигурен начин / да вървиш напред, / е да се отървеш от / кралското легло, / и да спиш на / легло тип кралица."

"Имаме деца и когато ходим у наш приятел, той има едно от онези двойни кралски легла, съединени заедно, и всички деца спят там", разказа 55-годишният актьор в интервю. "Съпругата е от едната страна със своето шкафче, съпругът — от другата, и е чудесно, когато имаш и трите деца там, но изведнъж децата порастват. И вече ги няма в леглото."

Снимка: Getty Images

Макконъхи си спомня как бил озадачен, когато една сутрин се събудил и видял Алвес, 42-годишна, отдалечена чак в другия край на огромното легло. "Събуждам се една сутрин… и поглеждам — Камила е все едно на футболно игрище разстояние, човече", сподели той. "После си лягаш вечерта, искаш да се сгушиш и... Е, трябва да се завием. Ти върви 12 фута насам, аз ще дойда 12 фута натам."

Звездата от "Интерстелар" осъзнал, че по-голямото легло всъщност "не е добре за брака, човече". "Отървете се от това чудовище", възкликна той. "Затова си взехме легло тип кралица, където сме рамо до рамо. Казвам ви, това е добре за брака ви." Той добави, че новата подредба не оставя "никакво място" за децата.

Бракът на Матю и Камила

Снимка: Getty Images

Двойката, която през юни отпразнува 13-ата си годишнина от брака, се ожени през 2012 г. и има три деца — синовете Леви (17) и Ливингстън (12), както и дъщерята Вида (15). В съвместно интервю през 2024 г. двамата споделиха още една тайна за дългогодишния си брак — как успяват да намалят напрежението при спорове. "Отидете и вземете нещо сладко", каза Макконъхи в епизод на подкаста "Your Mama’s Kitchen".

"Нещо сладко. Може да намали напрежението, дори ако е просто парченце шоколад или малко сладолед, може да помогне да се изгладят нещата", обясни той, цитиран от БГНЕС.