Най-големите тайни на принцеса Даяна, за които никой не предполага

В продължение на години обществеността беше очарована от принцеса Даяна. Тя беше обявена за "принцесата на народа" и преждевременната ѝ смърт предизвика шокови вълни по целия свят. Но въпреки статута ѝ на световна икона, имаше много аспекти от живота ѝ, които останаха скрити за очите на обществеността. Ето някои от най-големите тайни за принцеса Даяна.

1. Тя е имала трудни отношения с майка си

Майката на Даяна, Франсис Шанд Кайд, е била дистанцирана и студена жена, която често е отсъствала от живота на дъщеря си. В интервю за Андрю Мортън Даяна разкрива, че години наред се е опитвала да спечели обичта на майка си, но винаги не е успявала. Тя казва: "Обичах майка си много... (но) винаги съм била възприемана само като човек, който трябва да бъде застрелян." Едва след смъртта на Франсис през 2004 г. Даяна най-накрая започва да лекува отношенията си с майка си.

5 популярни напитки, които ще смъкнат кръвното като с магическа пръчка

2. В продължение на години тя се бори с булимията

През по-голямата част от живота си в зряла възраст Даяна се бори с булимия нервоза - хранително разстройство, характеризиращо се с преяждане, последвано от пречистване. В биографичната си книга от 1995 г. "Diana: Her True Story - In Her Own Words" (Даяна: Истинската ѝ история - със собствените ѝ думи) принцесата разказва за борбата си с булимията и как тя се е отразила на физическото и психическото ѝ здраве. Тя казва: "Толкова се срамувах от себе си, защото мислех, че това означава, че съм слаба." За щастие Даяна успява да преодолее хранителното си разстройство с помощта на приятелите и семейството си

3. Докато е омъжена за принц Чарлз, тя има афера с Джеймс Хюит

По време на брака си с принц Чарлз Даяна започва петгодишна афера с кавалерийския офицер Джеймс Хюит. През 2003 г. Джеймс написва книга с разкази за аферата им, озаглавена "Любов и война", в която подробно описва страстната им сексуална връзка. Въпреки че аферата предизвиква голям смут в кралското семейство, тя помага на Даяна да осъзнае, че заслужава повече от това, което получава от брака си.

Принцеса Даяна е един от най-обичаните членове на британското кралско семейство, но също така води много сложен живот при закрити врата. От трудните ѝ отношения с майка ѝ до дългогодишната ѝ борба с булимията - Даяна се бори с много лични демони през целия си живот. Въпреки това тя никога не позволи на нищо да я спре да бъде невероятна съпруга, майка и хуманист. Принцеса Даяна винаги ще бъде помнена като една от най-големите икони на нашето време.