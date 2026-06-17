Ненчо Балабанов се лекува в болница. Какво е състоянието му? (ВИДЕО)

Само преди няколко дни любимият актьор и телевизионен водещ Ненчо Балабанов уплаши своите почитатели, след като в социалните мрежи публикува видео от болнично заведение. Тогава той се извини искрено на всички за отменянето на голямо свое участие в концерт, споделяйки че не се чувства добре и се е наложило да постъпи в болница.

Разкри диагнозата си

Късно вчера, 16 юни, актьорът се появи отново онлайн, за да информира последователите си за здравословното си състояние. Оказва се, че в момента Балабанов преминава през труден период, а причината за лечението му и хоспитализацията е пневмония. "Едва днес разбрахме кой е врагът и къде се намира - в белите дробове - пневмония.", съобщи Ненчо Балабанов в ново видео.

Телевизионният водещ отправи благодарност към всички съобщения, в които почитатели, близки и колеги му пожелават бързо възстановяване.

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Както обикновено той запази доброто си настроение.

"Благодаря на всички за подкрепата и окуражаващите пожелания", казва той пред последователите си, като благодари специално и на медицинския екип, който се грижи за него.

Балабанов отправи и важно послание към всички, като подчерта, че дори през лятото трябва да се пазим от вирусите. "Внимавайте, пазете се! Дори и лятото никой не е застрахован."

В края на видеото той споделя, че вече се чувства по-добре, въпреки че засега не става ясно колко дълго време ще остане под медицинско наблюдение.

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