Ново напрежение: Брад Пит заведе дело срещу Анджелина Джоли за колосална сума

Брад Пит съди бившата си съпруга Анджелина Джоли за 35 милиона долара обезщетение в рамките на продължаващата им съдебна битка за Château Miraval, според нови документи, подадени в съда. На 29 октомври правният екип на Пит представи като доказателство кореспонденция с екипа на Джоли относно продажбата през 2021 г. на нейния дял във френската винарна, която бившата двойка притежаваше съвместно. Едно от доказателствата е имейл от ноември 2023 г., в който адвокатите на Джоли отговарят на съдебен иск от 61-годишния Пит, за който се твърди, че е за милиони долари обезщетение.

"Тежестта на всяко производство е дело на г-н Пит – той съди г-жа Джоли за 35 милиона долара обезщетение", пишат адвокатите на 50-годишната Джоли по това време. "В резултат на това той трябва да поеме разходите за изготвяне на документите, които ще покажат (или няма да покажат) тези щети."

В имейл от екипа на Джоли от октомври 2023 г. се споменава също, че звездата от "Имало едно време в Холивуд" "търси текущи обезщетения за предполагаеми вреди, нанесени на текущата дейност на Miraval". Те цитират също "непрекъснатите откази на Пит да представи документи, свързани с причините, поради които се е нуждаел от четиригодишното си споразумение за неразкриване на информация, покриващо неговото лично неправомерно поведение", като заявяват, че тези комуникации са ключови "за същността на нашия случай и трябва да бъдат представени".

Адвокатите на Пит по-рано твърдяха, че по-малко от шест месеца след като Джоли е продала акциите си в Miraval, нейният адвокат е предложил на Пит още по-широка клауза за взаимно неразпространение на клевети във връзка с бракоразводния им процес. Пит първо заведе дело през 2022 г., твърдейки, че бившата му съпруга е продала акциите си в Miraval на Tenute del Mondo, виненото подразделение на Stoli Group, въпреки предварителното споразумение, че никой от двамата няма да го направи, освен ако другият не даде съгласието си. Джоли отрече това споразумение и отговори с подаване на контраиск, твърдейки, че актьорът-продуцент "води отмъстителна война срещу" нея.

Принуда да мълчи

Те също така твърдят, че Пит е отказал да изкупи дела ѝ в бизнеса, защото тя не е искала да подпише споразумение за неразкриване на информация, "създадено, за да я принуди да мълчи за неговото насилие и прикриване", като се позовават на полет с частен самолет през 2016 г., по време на който актьорът е бил вербално и физически агресивен към семейството си. Пит не е бил обвинен от властите след разследване, а Джоли е отказала да повдигне обвинение по това време.

Наскоро Джоли се позова на адвокатско-клиентското право, като отказа да предостави оспорваните документи, което според бившия ѝ съпруг е неправомерно укриване на информация, свързана с продажбата. На 27 октомври адвокатите на Пит удвоиха искането си за 22 от документите ѝ. Следващото публично заседание по делото е насрочено за 17 декември.

В изявление, споделено с PEOPLE, адвокатът на Джоли, Пол Мърфи, заяви: "Отговорът на г-н Пит не отговаря на нашите аргументи и продължава да се основава на предположения и спекулации – всичко това с цел да наруши привилегированата ѝ комуникация с адвокатите ѝ."

Той продължи: "Това отново потвърждава, че този съдебен процес е проява на дългогодишните усилия на г-н Пит да тормози и контролира Анджелина. Очакваме с нетърпение предстоящото заседание."

