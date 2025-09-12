Войната в Украйна:

Обявиха по-голяма награда за победителя в "България търси талант"

12 септември 2025, 11:40 часа 0 коментара
Обявиха по-голяма награда за победителя в "България търси талант"

Много емоции, неочаквани обрати, драма и смях, както и по-голямата награда от 90 000 лева очакват победителя в новия девети сезон на "България търси талант". Както ви съобщихме по-рано, след двугодишно отсъствие от ефира шоуто се завръща на 14 септември по bTV и ще се излъчва всяка неделя от 20:00 ч.

Сълзи от радост и възхищение се леят от сцената още в първия епизод на предаването. Млад фокусник омагьосва публиката и журито със своите артистични умения и трогателната си житейска история, като успява да разчувства дори и непоклатимия Николаос Цитиридис. С насълзени очи комедиантът излиза на сцената, за да прегърне и окуражи развълнувания участник. „Ти си истински магьосник и това, което се случва тук го потвърждава”, казва Цитиридис на 12-годишния илюзионист пред бурните аплодисменти на изправената на крака публика.

Още: Емоционално сбогуване в "Диви и красиви": Първа двойка отпадна от шоуто (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: bTV

"Без граници"

Запомнящи се музикални и танцувални изпълнения ще се редуват с демонстрации от света на екстремните спортове, науката и физиката. Зрителите ще научат за малко известния спорт артистично колоездене, ще видят човек, който прави набирания над огромна скалиста бездна и ще чуят любопитни и непознати факти за насекомите. В залата ще прелита дрон, а на сцената ще излезе дори и един домашен любимец. Под мотото „Без граници“, няма да липсват и някои куриозни, а дори и абсурдни опити за артистични изяви, достойни за червените бутони на журито.

Звездната четворка в състав Катето Евро, Николаос Цитиридис, Юлиан Вергов и Галена не пестят нито похвали, нито критика към изпълненията на всеки участник, спечелил възможността да се качи на голямата сцена на шоуто и да се бори за симпатията им. На старта на предаването става ясно, че най-строги в преценката си ще бъдат Вергов и Цитиридис, а Катето Евро и Галена ще са забавната и значително по-толерантна половина от журито. Но дали ролите няма да се разменят е непредвидимо. С усмивка и уважение към участниците, оценяващите няма да пропуснат да аргументират оценките си, дори и когато се налага да казват „НЕ”.

Доброто чувство за хумор и забавните шеги между журито и водещите, Сашо Кадиев и Петър Антонов, ще заредят зрителите с така необходимото положително настроение в неделната вечер.

Още: Сменят капитаните в "Аз обичам България": Новите са млади и обичани актьори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
България търси талант ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес