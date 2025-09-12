Обявиха по-голяма награда за победителя в "България търси талант"

Много емоции, неочаквани обрати, драма и смях, както и по-голямата награда от 90 000 лева очакват победителя в новия девети сезон на "България търси талант". Както ви съобщихме по-рано, след двугодишно отсъствие от ефира шоуто се завръща на 14 септември по bTV и ще се излъчва всяка неделя от 20:00 ч.

Сълзи от радост и възхищение се леят от сцената още в първия епизод на предаването. Млад фокусник омагьосва публиката и журито със своите артистични умения и трогателната си житейска история, като успява да разчувства дори и непоклатимия Николаос Цитиридис. С насълзени очи комедиантът излиза на сцената, за да прегърне и окуражи развълнувания участник. „Ти си истински магьосник и това, което се случва тук го потвърждава”, казва Цитиридис на 12-годишния илюзионист пред бурните аплодисменти на изправената на крака публика.

Снимка: bTV

"Без граници"

Запомнящи се музикални и танцувални изпълнения ще се редуват с демонстрации от света на екстремните спортове, науката и физиката. Зрителите ще научат за малко известния спорт артистично колоездене, ще видят човек, който прави набирания над огромна скалиста бездна и ще чуят любопитни и непознати факти за насекомите. В залата ще прелита дрон, а на сцената ще излезе дори и един домашен любимец. Под мотото „Без граници“, няма да липсват и някои куриозни, а дори и абсурдни опити за артистични изяви, достойни за червените бутони на журито.

Звездната четворка в състав Катето Евро, Николаос Цитиридис, Юлиан Вергов и Галена не пестят нито похвали, нито критика към изпълненията на всеки участник, спечелил възможността да се качи на голямата сцена на шоуто и да се бори за симпатията им. На старта на предаването става ясно, че най-строги в преценката си ще бъдат Вергов и Цитиридис, а Катето Евро и Галена ще са забавната и значително по-толерантна половина от журито. Но дали ролите няма да се разменят е непредвидимо. С усмивка и уважение към участниците, оценяващите няма да пропуснат да аргументират оценките си, дори и когато се налага да казват „НЕ”.

Доброто чувство за хумор и забавните шеги между журито и водещите, Сашо Кадиев и Петър Антонов, ще заредят зрителите с така необходимото положително настроение в неделната вечер.

