Ванина Недкова слиза от ефира на bTV заради "щастлив личен повод"

Ванина Недкова вече няма да бъде водеща на предаването "Тази събота и неделя" по bTV, като телевизията официално обяви, че е заради "щастлив личен повод", без да издава повече подробности. Така през новия сезон Митьо Маринов ще бъде единственият водещ на сутрешното предаване, което се завръща в ефир на 5 септември.

Дали причината всъщност е бременност?

Самата Ванина Недкова допълнително подхрани слуховете около себе си, като в социалните мрежи публикува своя снимка, на която изглежда много щастлива със следния текст: "Тази година почивам повече и се усмихвам повече... като за двама". Думите ѝ предизвикаха множество коментари и поздравления от последователи, които предположиха, че журналистката очаква първото си дете. За момента обаче щастливата новина не е потвърдена нито от сама Ванина, нито от bTV.

Припомняме, че Недкова се присъедини към екипа на "Тази събота и неделя" през 2025 г., след като Бесте Сабри излезе в майчинство. Дали тя не върви по стъпките ѝ?

Водещи на "Тази сутрин" остават Юлия Манолова и Богомил Грозев. "Лице в лице" с Цветанка Ризова също се завръща с нов сезон на 31 август. Златимир Йочев продължава да води "Интервюто на деня" и разработването на авторски материали, както и като водещ на специални формати и студиа. Първият епизод на "120 минути" със Светослав Иванов ще бъде на 6 септември.