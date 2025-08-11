Разбито сърце: Тайната за приятелството на Селена Гомес и Тейлър Суифт

Приятелството между поп суперзвезди Селена Гомес и Тейлър Суифт продължава вече почти две десетилетия и се оказва, че то е родено от най-разбираемите обстоятелства – тийнейджърско разбито сърце. Селена разказа за приятелството си с Тейлър по време на интервю в подкаста Therapuss with Jake Shane и обясни как Jonas Brothers неволно са ги събрали.

"Аз излизах с Ник, а тя – с Джо. И всичко беше – беше сладко, бяхме млади. Сега всички се познаваме и обичаме и това е толкова сладко. Не знаем какво правехме – тя и аз обичаме да казваме, че най-хубавото, което получихме от тези връзки, беше една друга, защото беше наистина сладко", сподели тя.

През 2008 г. тогава 15-годишната Селена за кратко имаше връзка с Ник Джонас, докато 18-годишната Тейлър излизаше с Джо. Последната връзка според слуховете е продължила само няколко месеца, но това е било достатъчно, за да вдъхнови редица песни, например "Mr Perfectly Fine", а Джо дори се извини за онова прословуто 25-секундно обаждане за раздяла през 2023 г.

Обсъждайки как техните тийнейджърски връзки са ги събрали, Гомес сподели, че между нея и Суифт веднага е възникнала химия и останалото, както се казва, е история.

"Беше лудата къдрава Тейлър, която носеше всички тези гривни, които стигаха чак до раменете. Мисля, че "Love Story" беше първата песен, която ми пусна. Все още не беше излязла. Бях в хотелска стая и си спомням всичко много ясно. Беше една от онези песни, които чух и веднага си помислих: "Това е една от най-красивите песни, които съм чувала", заяви тя.

Въпреки че романтичните им връзки с Ник и Джо от Jonas Brothers бяха краткотрайни, Селена каза, че двете са се "сближили след раздялата, както правят момичетата", но това не беше краят. "И тогава просто останахме заедно през всички възходи и падения, които последваха, и ето ни сега, 16 години по-късно“, добави тя, пише БГНЕС.

Към днешна дата Селена има щастлива връзка с Бени Бланко, за когото се сгоди по-рано през годината.