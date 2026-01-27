Шокиращ скандал със Сидни Суини: Закача сутиени на надписа Холивуд (ВИДЕО)

Актрисата Сидни Суини се е промъкнала до знака на Холивуд през тъмната част на нощта и го покри със сутиени без разрешението на съответните власти, съобщава "LA Times". Повод за епичната каскада като от филм се оказа промоция за нова марка дамско бельо. Суини публикува видео от акцията в своя Instagram в понеделник вечерта. В кадрите се вижда как тя и малък екип натоварват ван с бельо, след което се отправят към емблематичните хълмове на Холивуд. Точно при знака Суини показва как нанизва сутиени и ги окачва върху буквите.

Според "LA Times", Търговската камара на Холивуд, организацията, която притежава авторските права върху този емблематичен обект, заяви, че акцията през нощта не е била разрешена. Също така, "Hollywood Sign Trust", неправителствената организация, която управлява знака, по всяка вероятност не е била уведомена за каскадата.

Още: Горещо: Сидни Суини лъсна чисто гола (СНИМКИ)

"Всеки, който възнамерява да използва или да има достъп до знака на Холивуд за търговски цели, трябва да получи лиценз или разрешение от Търговската камара на Холивуд", каза Стив Нисен, ръководител на Търговската камара на Холивуд, в изявление пред "LA Times". "Производството, включващо Сидни Суини и знака на Холивуд, както е съобщено от TMZ, не е било разрешено от Търговската камара на Холивуд, нито пък имахме предварителна информация за него.

Скандалът с дънките

Това не е първият път, когато Суини се оказва в неприятности заради реклама. През ноември 2025 г. звездата от "Прислужницата" беше лице на кампанията на American Eagle за дънки, която носеше лозунга "Sydney Sweeney Has Great Jeans" — игра на думи, с която според мнозина се намеква за "great genes" (в превод: страхотни гени). Кампанията предизвика бурни реакции в социалните мрежи, като критици твърдяха, че American Eagle възхвалява белия произход на актрисата.

Sydney Sweeney snuck up to the Hollywood sign in the dead of night and covered it in bras without the permission of the proper authorities. https://t.co/Azz8iDZEFG — Variety (@Variety) January 27, 2026

Суини каза пред GQ, когато се появи и на кората на изданието, че не чувства необходимост да обяснява участието си в рекламата. "Винаги съм вярвала, че не съм тук, за да казвам на хората какво да мислят.

Още: Модна икона или провокация? Облеклото на Сидни Суини отново разпали дебати

„Знам коя съм. Знам какво ценя. Знам, че съм добър човек", каза тя. "Знам, че обичам много, и знам, че съм просто развълнувана да видя какво ще се случи след това. Затова не позволявам на другите да определят кой съм.", цитират я от "Variety Austalia".